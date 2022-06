Isola dei Famosi, quasi rissa dietro le quinte tra Guendalina e Lory: inedito fuori onda (VIDEO)

Nel corso della puntata di ieri dell’Isola dei Famosi c’è stato uno scontro di fuoco tra Guendalina Tavassi e Lory Del Santo. Ad ogni modo, la vera lite è avvenuta a telecamere spente. Durante un fuori onda, infatti, le due hanno continuato a discutere e sono volate parole molto grosse.

A raccontare il tutto è stata la Tavassi che, attraverso il suo profilo Instagram, ha svelato dei retroscena inediti. In particolar modo, la protagonista ha detto che l’ex compagna d’avventura l’ha mandata anche a quel paese. A conferma di tutto ciò ci sono anche dei video.

La lite dietro le quinte tra Lory e Guendalina

La lite tra Guendalina Tavassi e Lory Del Santo è proseguita anche fuori onda all’Isola dei Famosi. Le due donne si sono duramente scontrate in quanto la prima ha accusato la seconda di essere falsa. Secondo l’influencer le giustificazioni di Lory sul disastro accaduto sui social in questi giorni è opera sua. Lory, chiaramente, si è difesa ed ha provato a smentire le accuse della sua interlocutrice. Gli animi si son parecchio accesi, ma dietro le quinte la cosa è degenerata.

Ilary Blasi, infatti, ad un certo punto ha mandato in onda la pubblicità. Proprio in quel momento, le due donne hanno continuato a scontrarsi aspramente. Lory ha provato a convincere Guendalina delle sue buone intenzioni, ma la Tavassi ha continuato a mostrarsi particolarmente insensibile e intollerante. Ad un certo punto, infatti, la showgirl ha compiuto un gesto estremo.

La Del Santo compie un gesto estremo contro la Tavassi all’Isola dei Famosi

Nello specifico, Lory Del Santo ha mandato a quel paese Guendalina Tavassi. A conferma di tutto ciò c’è un video registrato probabilmente dal compagno dell’influencer e pubblicato, successivamente, su Instagram. In tale clip si vede chiaramente Lory sbottare contro la sua interlocutrice e poi alzarsi in modo da troncare definitivamente la discussione. Guendalina, poi, ha commentato quanto accaduto e si è detta assolutamente incredula per il comportamento della donna.

A suo avviso, infatti, Lory non avrebbe fatto altro che attaccarsi sugli specchi. Inoltre, la Tavassi ritiene che la donna avrebbe compiuto anche un brutto gesto nei confronti di Marco Cucolo sfrattandolo letteralmente di casa. La showgirl, infatti, ha deciso in diretta di prendersi una pausa dopo 9 anni da Marco in quanto non ha apprezzato alcuni suoi comportamenti avuti sull’Isola.