Isola dei Famosi, concorrenti violano regolamento: Lory Del Santo svela tutto e attacca Ilary Blasi

Lory Del Santo ha rilasciato un’intervista a Super Guida Tv in cui ha fatto delle confessioni inedite su alcuni concorrenti dell’Isola dei Famosi che avrebbero violato il regolamento. La donna ha deciso di parlare solo adesso e ne ha spiegato anche il motivo.

Nel corso dell’intervista, poi, la showgirl ha tirato in ballo anche opinionisti e conduttrice. Specie su Ilary Blasi non ha espresso opinioni proprio carine. Pertanto, vediamo nel dettaglio che cosa è successo.

Ecco quali concorrenti e come hanno infranto il regolamento dell’Isola dei Famosi

All’Isola dei Famosi pare che dei concorrenti abbiano infranto il regolamento. A raccontare tutto è stata Lory Del Santo in un’intervista. Dopo essere stata duramente attaccata durante la scorsa puntata del reality show, la donna ha deciso di levarsi qualche sassolino dalla scarpa. A tal proposito, ha detto Estefania Bernal, pur di guadagnarsi il favore degli altri compagni d’avventura, avrebbe dato alla squadra avversaria del cibo vinto durante una ricompensa.

Rei di aver commesso la stessa infrazione sarebbero stati anche Nicolas Vaporidis, Edoardo Tavassi e Luca Daffrè. Quest’ultimo, infatti, dopo aver vinto una prova leader avrebbe dato del cibo di nascosto agli altri due, che non erano stati scelti per partecipare alla prova. Anche il fratello di Guendalina, poi, avrebbe commesso delle irregolarità con il fuoco. Ad ogni modo, Lory ha deciso di parlare solo ora per un motivo preciso.

Perché Lory non ha denunciato prima e la stoccata a Ilary Blasi

La Del Santo ha specificato di non aver denunciato prima i concorrenti che avrebbero infranto il regolamento dell’Isola dei Famosi altrimenti avrebbero tolto il fuoco. Per tale motivo, Lory non voleva che tutti venissero penalizzati gravemente per colpa di alcuni. Nel corso del suoi sfogo, poi, la donna ha parlato anche di Nicola e Vladimir. A tal proposito ha detto che spesso si è sentita attaccata ingiustamente, cosa che non ha gradito di certo.

Nel calderone, poi, ci è finita anche Ilary Blasi. Per Lory, infatti, la conduttrice non si sarebbe comportata in modo equo ed imparziale nei suoi confronti. La donna non è mai intervenuta per difenderla, mostrando le sue palesi preferenze verso gli altri naufraghi. Ebbene, questa è una cosa che Simona Ventura, ex conduttrice del programma, non avrebbe mai permesso. Pertanto, secondo Lory la collega di Ilary sarebbe molto più brava nel suo lavoro. Come reagirà la conduttrice?