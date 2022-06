Caterina Balivo confessa il tradimento: Si l’ho fatto!

L’ex conduttrice di Detto Fatto è pronta a tornare in televisione con un nuovo programma dedicato ai tradimenti

Caterina Balivo è pronta a mettersi di nuovo in gioco. La bella napoletana dopo un lungo stop dalla televisione è stata richiamata per presentare un nuovo programma. Questa volta però non la vedremo in Rai ma su Tv 8. Intanto, in una recente intervista, ha raccontato anche alcuni dettagli molto intimi della sua vita privata, parlando soprattutto di tradimenti fatti e ricevuti. Ma andiamo a vedere i dettagli.

Caterina Balivo torna in televisione

In una recente intervista la Balivo ha parlato del suo ritorno in tv e del suo nuovo programma Chi vuole sposare mamma. “Su Tv8, mamme separate si rimettono in discussione e il figlio può anche decidere per loro. “

A mettersi in gioco sono proprio donne separata tra i 40 e 60 anni provenienti da ogni parte d’Italia. Ognuna di loro ovviamente vuole tornare a sorridere e a conoscere l’amore. Ci riusciranno?

Intanto, Caterina ha precisato che nessuna conoscenza terminerà in matrimonio. Ma alla fine del programma ogni donna che deciderà di frequentare un uomo gli consegnerà un mazzo di fiori. Poi saranno i diretti interessati a valutare il da farsi e dunque a scegliere se continuare a frequentarsi lontano dalle telecamere o meno.

La conduttrice confessa il suo peccato

Ovviamente la vita della giovane conduttrice non ruota tutta attorno alla televisione e al lavoro. Caterina ha anche un marito e dei figli, ai quali non rinuncerebbe nulla. Infatti, parlando proprio di loro ha ammesso che il periodo della pandemia non è stato facile, tanto da mandarla in crisi con Guido.

Abbiamo vissuto la pandemia in modo diverso, lui — fragile di salute — isolato per paura di ammalarsi, io più bramosa di normalità. Nel secondo lockdown, stavamo nella casa al mare, le scuole hanno riaperto e io ero felice che i figli tornassero a socializzare, ma Guido temeva che portassero il Covid a casa. Al che, ho preso i bimbi e sono tornata a Roma, da sola con i ragazzi.

Infine, non è mancato nemmeno un argomento molto bollente: il tradimento. La Balivo ha ammesso che l’ha subito ma l’ha anche commesso. Questo modo di fare le dava una meta da raggiungere…