Manuel Bortuzzo sommerso dalle critiche e minacce: il nuotatore prende una drastica decisione

Nell’ultimo periodo, Manuel Bortuzzo si è trovato a fare i conti con una pioggia di critiche e di minacce. La fine improvvisa della sua relazione con Lulù Selassié ha deluso molto i numerosi fan che li seguivano.

A distanza di mesi dalla accaduto, però, le ripercussioni sulla vita del nuotatore continuano a farsi sentire. Il giovane, dunque, è arrivato a prendere una drastica decisione. Vediamo nel dettaglio di che cosa si tratta.

La drastica decisione di Manuel Bortuzzo dopo le minacce e le critiche

Manuel Bortuzzo una volta terminata la sua esperienza al GF Vip, si è trovato catapultato improvvisamente nel mondo dello spettacolo. Per un ragazzo semplice come lui, questo cambio repentino di abitudini è stato particolarmente stressante. Essere sulla bocca di tutti e finire nel vortice di pettegolezzi mediatici sono cose divenute insopportabili per il nuotatore.

Proprio per tale ragione, il protagonista ha deciso di compiere un gesto estremo. In queste ore, infatti, è partito alla volta degli Stati Uniti d’America. Il ragazzo, dunque, ha lasciato la sua dimora a Roma, in cui viveva con suo padre e per un periodo ha convissuto anche con Lulù, per andare oltre oceano. Al momento, però, non si sa con certezza se quello di Manuel sia un trasferimento definitivo, oppure temporaneo. La cosa certa, però, e che l’ex gieffino non ne poteva più di essere subissato e vessato sui social.

Brutto momento sia per Manuel sia per Lulù

Soprattutto i fan di Lulù, infatti, hanno spesso in un lato di critiche e, in alcuni casi, anche di minacce Manuel Bortuzzo. Nel mirino, poi, come se non bastasse, è stata coinvolta anche la famiglia del ragazzo. Con questo spostamento in America, dunque, Manuela si augura di riuscire a sedare le polemiche di cui è stato protagonista per tanto tempo.

Come si suol dire, lontano dagli occhi lontano dal cuore. Sarà la decisione giusta per il nuotatore? Solo il tempo potrà darci tutte le risposte. Nel frattempo, Lulù non ha commentato la faccenda. La giovane si sta dedicando alla sua vita privata e professionale. Di recente si è trovato a fare i conti anche con un increscioso avvenimento accaduto al suo compleanno. La maggior parte dei suoi invitati, infatti, le ha dato buca rendendo la festa un vero fiasco. Insomma, anche per lei non è un periodo eccezionale.