Chi è Noemi Bocchi? La presunta nuova fidanzata di Francesco Totti (FOTO)

Come tutto il mondo dello spettacolo avrà avuto modo di apprendere, ieri Ilary Blasi e Francesco Totti hanno annunciato la fine del loro matrimonio. Contestualmente alla diffusione di questa notizia, però, ne sta avanzano un’altra. Pare, infatti, che l’ex calciatore abbia già una nuova compagna. Lei è Noemi Bocchi e scopriamo chi è.

La giovane sembra la perfetta copia di Ilary a causa della somiglianza estrema sia dal punto di vista del fisico sia del volto. Vediamo, dunque, cosa si sa su di lei e da quanto tempo andrebbe avanti questa relazione clandestina.

Ecco chi è Noemi Bocchi

Dopo 20 anni di relazione, Francesco Totti e Ilary Blasi si sono ufficialmente lasciati. Al momento non sono state rese note le cause della loro decisione e, stando a quanto rivelato da entrambi in un comunicato ANSA, pare proprio che non ci saranno ulteriori aggiornamenti. Sul web, però, i gossip non possono che circolare. In molti, infatti, ritengono che a contribuire a fomentare la rottura tra i due c’entri un’altra donna, ovvero, Noemi Bocchi.

Lei è una ragazza nata nel 1988 ed è l’ex moglie di un dirigente sportivo di una squadra laziale. La giovane è laureata in economia ed ha già due figli. Dal punto di vista estetico, invece, è molto somigliante ad Ilary. Anche lei, infatti, ha i capelli lisci e biondi, è magra e slanciata. Insomma, il collegamento con l’ormai ex di Totti sembra essere davvero inevitabile.

I retroscena sulla presunta storia tra Noemi e Francesco Totti

Ad ogni modo, per adesso non si sa se Noemi Bocchi sia stata davvero tra le cause della fine del matrimonio tra Francesco e Ilary. In ogni caso, pare che i due si frequentassero da circa un anno. La loro relazione, però, si sarebbe consolidata negli ultimi due mesi, da quando sono cominciati a trapelare i primi rumor circa la crisi tra Totti e la Blasi. In questo periodo di tempo, in cui i due protagonisti hanno provato a capire se valesse la pena continuare il loro matrimonio oppure no, Noemi sarebbe rimasta in sordina.

Da un po’ di settimane, però, Francesco pare si sia trasferito temporaneamente a casa della donna. Per ora, chiaramente, questi sono tutti rumor, che non sono stati ancora confermati dai diretti interessati. Molto probabilmente, per avere una conferma ufficiale bisognerà attendere un bel po’ di tempo data la riservatezza che i due quasi ex coniugi hanno richiesto.