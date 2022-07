Ilary Blasi, Antonino Spinalbese e Alessio La Padula svelano se hanno avuto un flirt con la showgirl: la verità

In queste ore si sta molto parlando di Ilary Blasi, la quale è stata accostata a svariati personaggi del mondo dello spettacolo, tra cui Antonino Spinalbese e Alessio La Padula. Una volta diffusa la notizia circa la fine del matrimonio con Francesco Totti, in molti hanno cominciato ad andare alla ricerca spasmodica delle cause che hanno portato i due a questa decisione.

Ebbene, nel farlo, sono spuntati fuori dei gossip davvero bollenti che riguardano la showgirl. In queste ore, però, è emersa tutta la verità. I diretti interessati sono intervenuti per chiarire in che rapporti siano stati davvero con l’ex di Totti.

Alessio La Padula svela se ha avuto un flirt con Ilary Blasi

Ilary Blasi ha davvero avuto un flirt con Antonino Spinalbese e Alessio La Padula? Il primo a parlare è stato proprio l’ex ballerino di Amici. Quest’ultimo, infatti, ha pubblicato un contenuto su Instagram in cui ha lasciato intendere che tutti i gossip circolati sul suo conto in queste ore sono del tutto fasulli. In particolar modo, il protagonista ha detto che più le teste sono vuote e più le lingue sono lunghe.

Tale frase, già di per sé alquanto esplicita, è stata accompagnata anche da una foto piuttosto esplicita. In tale immagine, infatti, si vede il giovane mandare a quel paese tutti coloro i quali hanno diffuso questi rumor sul suo conto. Stando a quanto emerso, dunque, pare proprio che tra Ilary e Alessio non ci sia mai stato nessun tipo di interesse. Ma questo, però, non è tutto. (Continua dopo la foto)

La verità sui messaggi con Antonino Spinalbese

Oltre ad Alessio La Padula, Ilary Blasi è stata accostata anche ad Antonino Spinalbese. Tra la showgirl e l’ex di Belen Rodriguez pare ci siano stati dei messaggi alquanto compromettenti in passato, scoperti anche da Francesco Totti. Questo sembrava essere alla causa dei primi malumori nella coppia. A chiarire come stanno le cose, però, ci ha pensato il portale The Pipol. In esso, infatti, è stata diffusa la notizia secondo cui non ci sarebbe stato nessun tipo di contatto tra Ilary e Antonino.

La persona con cui la Blasi si sarebbe scambiata dei messaggi, dunque, non sembra essere neppure l’ex della showgirl. Insomma, pare proprio che siano stati diffusi tanti finti gossip e, probabilmente, ne seguiranno molti altri. Nel frattempo, Ilary ha deciso di prendersi una pausa volando in Tanzania con sua sorella e i suoi figli.