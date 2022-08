Ilary Blasi fa confidenze su Totti e una fan la sente: ecco cosa è successo negli ultimi giorni

In questo periodo sono molte le segnalazioni che si stanno diffondendo sul web in merito alla fine della storia tra Ilary Blasi e Francesco Totti. Tutti sono estremamente curiosi di scoprire che cosa accadrà tra loro, ora che il matrimonio è finito.

L’ex calciatore sembra essere ormai in coppia fissa con Noemi Bocchi, mentre Ilary si sta godendo queste vacanze estive in compagnia della sua famiglia e dei suoi figli. L’influencer Deianira Marzano, però, ha diffuso la segnalazione di una fan la quale ha origliato una conversazione privata tra la showgirl e persone a lei vicine in cui ha fatto confessioni sul quasi ex marito.

Ecco dove si trovano adesso Ilary e Francesco

La fine della storia tra Ilary Blasi e Francesco Totti sembra essere l’argomento di gossip più interessante al momento. In molti sono curiosi di sapere cosa stanno facendo i diretti interessati adesso che la loro relazione è giunta al capolinea. Ebbene, stando a quanto emerso dai social e da vari giornali di gossip, la situazione sembra alquanto chiara. Francesco dovrebbe trovarsi nella sua villa a Sabaudia in compagnia dei suoi figli. Nei pressi della sua abitazione, poi, pare che Noemi abbia fittato un appartamento in modo da poter incontrare la sua nuova fiamma.

Ilary Blasi, invece, si trova sul lago di Braies, come confermato anche da alcuni video e foto che la diretta interessata ha pubblicato sul suo account Instagram. Ebbene, stando a quanto emerso in queste ore, pare proprio che la showgirl si sia lasciata andare a delle confidenze con la sua famiglia in cui ha svelato dei retroscena avvenuti dopo la rottura con il Pupone.

La conversazione della Blasi su Totti origliata da una fan

Secondo quanto riportato sull’account di Deianira Marzano, infatti, Ilary Blasi avrebbe rivelato ad una persona a lei cara di essere stata recentemente a casa sua per portare via tutte le cose che l’appartengono. Stando a questa versione dei fatti, dunque, pare che la casa in cui abitava la coppia resterà all’ex calciatore. Inoltre, Ilary pare abbia anche confermato che in questo periodo le sue figlie si trovano con suo padre, mentre lei si sta godendo un po’ di relax.

Dopo una breve pausa dai social, inoltre, la conduttrice ha anche deciso di tornare attiva sul suo account. In queste ore, infatti, ha pubblicato diversi video e foto volti ad immortalare questa ennesima vacanza estiva al lago.