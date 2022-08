Noemi Bocchi è incinta? La bomba che mette k.o i gossip su Francesco Totti e Ilary Blasi

In queste ore è stata sganciata una vera e propria bomba che riguarda il gossip più caldo dell’estate, ovvero, quello che vede come protagonisti Francesco Totti e Ilary Blasi. Pare, infatti, che la nuova fiamma dell’ex calciatore, Noemi Bocchi, sia incinta.

A dare questa informazione così inattesa è stato il Corriere della Sera. Al momento, chiaramente, i diretti interessati non sono intervenuti sulla faccenda. Tuttavia, se la cosa fosse vera, si spiegherebbero molte cose. Vediamo nel dettaglio.

La bomba su Noemi Bocchi incinta: che succede?

Noemi Bocchi è davvero incinta? Stando a quanto emerso in queste ore, la nuova fiamma di Francesco Totti sembrerebbe pronta a dare alla luce il suo terzo figlio, che sarebbe il quarto per l’ex calciatore. La notizia, per il momento, resta un’indiscrezione, in quanto non è stata confermata in maniera ufficiale dai protagonisti di questa intricata vicenda. Ad ogni modo, se così fosse, questo spiegherebbe il motivo per il quale i due sono stati costretti a venire allo scoperto.

La relazione tra Noemi e Francesco, infatti, pare andasse avanti da un bel po’ di tempo. Solo nell’ultimo periodo, però, grazie ad una paparazzata di Chi, i due sono venuti alla luce del sole. A quanto pare, però, questa è stata più una forzatura che una scelta da parte dei diretti interessati. Inoltre, tale situazione svelerebbe anche il motivo per il quale Ilary e Francesco hanno deciso di dare luogo a due comunicati separati quando hanno annunciato la loro rottura.

Francesco Totti e Ilary Blasi: i nodi vengono al pettine?

Insomma. se Noemi Bocchi fosse davvero incinta, si spiegherebbero tante cose, come l’ostilità e il gelo che pare ci siano in questo periodo tra il Pupone e la showgirl. Ad ogni modo, almeno per il momento, Noemi non sembra sfoggiare nessun pancino sospetto. Molto probabilmente, però, la giovane si trova all’inizio della gravidanza, pertanto, solo tra qualche tempo si verrà a conoscenza della verità.

In effetti, questa è una cosa che non può essere nascosta a lungo, come ad esempio una relazione. Nell’arco di qualche mese, infatti, se la donna è davvero in dolce attesa si saprà eccome. Nel frattempo, Ilary Blasi continua a godersi le sue vacanze, stavolta in montagna. Sulle Dolomiti ha incontrato Alfonso Signorini, il quale ha speso qualche parola per commentare la situazione. Il presentatore del GF Vip ha svelato che Ilary ci tiene a mostrarsi come una donna forte, questo è il motivo per cui è super attiva sui social e sembra solare e spensierata.