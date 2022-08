Barbara D’Urso elogia Soleil Sorge, ma dice una cosa fuori luogo: scoppia il caos sul web

Recentemente, Barbara D’Urso ha partecipato ad un evento, ovvero Alessandro Awards 2022, in cui ha speso delle parole molto belle per Soleil Sorge. Quest’ultima si sta facendo sempre più strada nel mondo dello spettacolo, dimostrando di essere determinata e pronta a tutto pur di realizzare i suoi obiettivi.

Questa sua grinta è stata notata e riconosciuta anche da Lady Cologno, che si rispecchia forse in alcune caratteristiche della giovane. Ad ogni modo, all’evento sopracitato, la conduttrice Mediaset si è lasciata scappare qualche frase che per molti è stata reputata fuori luogo. Vediamo di cosa si tratta.

La frase fuori luogo di Barbara D’Urso su Soleil Sorge

In queste ore si sta molto parlando di alcune frasi pronunciate da Barbara D’Urso sul conto di Soleil Sorge. La conduttrice si è sbilanciata sull’influencer nel corso di un evento, durante il quale ha speso parole decisamente positive per la ragazza. Barbara ha detto di essere estremamente felice per il percorso a cui sta dando luogo la Sorge ed è fiera di lei per l’impegno che ci sta mettendo per raggiungere i suoi obiettivi.

Nel corso dell’elogio, però, la D’Urso si è lasciata scappare anche una frase che non è stata molto gradita. Nello specifico, Lady Cologno ha definito l’ex concorrente del GF Vip come una sua “creatura”, quasi come se l’avesse creata lei e avesse facilitato la sua popolarità in tv. In realtà, però, Soleil non può affatto definirsi una “creazione” della presentatrice partenopea, in quanto le sue prime apparizioni in tv esulano totalmente dai suoi programmi.

La carriera della Sorge al di là della D’Urso

Ricordiamo, infatti, che la prima volta che Soleil Sorge ha messo piede in televisione è stato a Uomini e Donne, come corteggiatrice di Luca Onestini. Successivamente, poi, ha preso parte all’Isola dei Famosi riscuotendo, però, un bel po’ di critiche da parte dei telespettatori. In seguito, poi, è stata la volta del GF Vip 6. In tale reality show Soleil è sbocciata di nuovo ed ha avuto la possibilità di cimentarsi in diversi lavori.

Solo dopo tutte queste apparizioni è arrivata la proposta per La Pupa e il Secchione Show, pertanto, Barbara D’Urso non ha contribuito affatto al successo di Soleil Sorge. La frase della conduttrice, dunque, è apparsa decisamente fuori contesto. Ad ogni modo, le soddisfazioni per la giovane continuano ad arrivare. Presto, infatti, sarà alla guida del GF Vip Party in compagnia di Pierpaolo Pretelli. Ne vedremo certamente delle belle.