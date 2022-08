Oroscopo 10 agosto 2022: Vergine impavidi, Pesci un po’ silenziosi

Secondo l’oroscopo del 10 agosto i nati sotto il segno del Sagittario devono aprirsi di più in amore. I Cancro, invece, potrebbero ricevere qualche soddisfazione inaspettata

Oroscopo da Ariete a Vergine

Ariete. In amore ci sono delle novità in arrivo. Per quanto riguarda la sfera professionale è importante prendere in considerazione anche questioni che esulano dalle vostre abitudini e attitudini.

Toro. Giornata piena di cose da fare. Oggi siete molto impegnati, pertanto, la strategia migliore da adoperare è quella di seguire una scaletta, in modo da non trascurare nessun dettaglio.

Gemelli. Siete un po’ fragili in questo periodo secondo l’oroscopo del 10 agosto, in quanto potrebbero nascere delle piccole divergenze. Sul lavoro se non vi sentite apprezzati, forse è il caso di cambiare un po’ aria.

Cancro. Soddisfazioni in arrivo per voi. La fatica fatta per riuscire a realizzare degli obiettivi potrebbe essere ripagata. Cercate di non essere troppo intransigenti e anche sul lavoro allargate gli orizzonti.

Leone. Se volete davvero emergere nel lavoro, dovete tirare fuori gli artigli. Spesso in questo mondo c’è tanta competizione, quindi, è necessario farsi strada con le unghie e con i denti.

Vergine. In questo periodo siete alquanto temerari e pronti a gettarvi in nuove esperienze. Per quanto riguarda il lavoro, però, cercate di tenere gli occhi ben aperti e non commettete scelte azzardate.

Previsioni da Bilancia a Pesci

Bilancia. Giornata un po’ fiacca. Siete giunti ad un punto in cui sentite forte il bisogno di staccare un po’ la spina e di rimettervi in sesto. Prendetevi cura di più di voi, altrimenti rischiate di entrare in una fase di frustrazione.

Scorpione. Momento molto rilassante per quanto riguarda la vita di coppia. Tra oggi e domani potreste ricevere qualche bella notizia, quindi, cercate di essere sempre reperibili.

Sagittario. Le previsioni dell’oroscopo del 10 agosto vi invitano a concedervi qualche momento di relax in compagnia delle persone care. Dal punto di vista sentimentale siete un po’ arrugginiti.

Capricorno. Venere nel segno vi spinge ad approfittare di questo momento di grande passionalità per fare tutto quello che di solito la vostra testa vi impedisce di compiere. Toglietevi qualche soddisfazione.

Acquario. Ci sono occasioni all’orizzonte che potrebbero regalarvi delle belle sorprese. Cercate di essere pronti a gettarvi a capofitto in un nuovo progetto in quanto sono favorite le novità.

Pesci. Oggi siete un po’ introversi, forse non avete molta voglia di lasciarvi andare a dialoghi e a discussioni. Soprattutto in amore questo potrebbe portare a qualche malumore nella coppia. Attenti.