La Talpa anticipazioni: ecco le possibili conduttrice e il gossip su Can Yaman

In queste ore sono trapelate delle anticipazioni alquanto interessanti che riguardano La Talpa. Il reality show si accinge a riaprire i battenti, quasi certamente su Canale 5, a partire dal prossimo anno.

Molte sono le indiscrezioni trapelate in questo periodo, ma ciò su cui si sta dibattendo maggiormente riguarda il nome della possibile conduttrice. Inoltre, come se non bastasse, da poco sono trapelati dei gossip che coinvolgono anche l’attore turco Can Yaman. Ecco cosa è emerso.

Ecco le possibili conduttrici de La Talpa

La Talpa tornerà in onda nel 2023, pertanto, è ancora un po’ presto per scoprire quali sono le anticipazioni a riguardo. Il cast è ancora tutto da decidere, mentre per quanto riguarda la possibile conduttrice, sono stati buttati giù dei nomi. Al momento, la persona in lizza per ricoprire questo incarico è Silvia Toffanin. Pier Silvio Berlusconi non ha mai negato di voler affidare alla sua compagna un ruolo sempre più predominante in Mediaset.

In secondo luogo, poi, si sta facendo sempre più strada il nome di Belen Rodriguez. Non è la prima volta che Maria De Filippi investe sulla showgirl, pertanto, è probabile che anche stavolta la scelta ricadrà proprio su di lei. La terza candidata è Simona Ventura. Lei è sparita dalla rete da un po’ di tempo, pertanto, questo potrebbe rappresentare un grande ritorno trionfale per la conduttrice. Infine, continuano a tenere banco anche i nomi di Anna Tatangelo e Stefania Orlando.

Anticipazioni su La Talpa: il gossip su Can Yaman

Al momento, però, non si sa nessuna informazione con certezza. Maria De Filippi, nel corso di un’intervista, ha svelato che il direttore della rete le ha dato l’importante incarico di buttare giù delle idee volte a rinnovare un po’ il format rendendolo più attuale. Tra le varie indiscrezioni trapelate su La Talpa, poi, ne è spuntata una che riguarda anche Can Yaman. L’attore era in lizza per diventare l0inviato sul posto del reality show.

Stando a quanto emerso nelle ultime ore, però, questo non si verificherà. Il motivo risiede essenzialmente nel cachet. L’azienda, infatti, pare abbia proposto un compenso decisamente troppo basso per far sì che l’attore accettasse. Per Can, inoltre, ci sarebbe stato anche un altro problema, ovvero, quello legato alla lingua. L’attore è in Italia da un po’, tuttavia, essere il coordinatore di una trasmissione, non conoscendo l’italiano alla perfezione, sarebbe stata un’impresa piuttosto ardua.