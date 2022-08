GF Vip, Natalia Estrada dà due di picche a Signorini per l’ennesima volta: il bizzarro motivo

Il cast del GF Vip non è stato ancora chiuso e pare che gli autori fossero interessati anche ad una showgirl, sparita dal piccolo schermo da un bel po’, ovvero, Natalia Estrada. Quest’ultima pare sia stata corteggiata dallo staff del programma per diversi anni.

Stavolta Signorini ci avrebbe riprovato ricevendo, però, un ennesimo due di picche. A destare curiosità, però, non è tanto la notizia in sé, quanto le cause che hanno spinto ha protagonista a fare questa rinuncia. Vediamo che cosa è emerso.

L’ennesimo rifiuto di Natalia Estrada per il GF Vip

Se da un lato ci sono personaggi famosi che non vedono l’ora di entrare nella casa più spiata d’Italia e farebbero carte false per riuscirci, dall’altro ci sono vip che la pensano in maniera totalmente differente. Tra gli esponenti di questa seconda categoria vi è Natalia Estrada, la quale pare sia stata contattata dallo staff del GF Vip per tantissimi anni di seguito. Ogni volta, infatti, gli autori proverebbero a convincerla ad accettare di cimentarsi in questa avventura, ma lei rifiuterebbe sempre.

Anche quest’anno, Alfonso Signorini pare abbia provato in tutti i modi a convincerla, senza ottenere alcun risultato. Ma per quale motivo la donna sembra sia così ostile al reality show? La causa, in realtà, è da riscontrarsi nel suo stile di vita. Natalia, infatti, ha scelto di allontanarsi dal mondo dello spettacolo da diversi anni. Una volta presa questa decisione, ha deciso di portarla avanti fino in fondo, rifiutando ogni tipo di proposta.

Ecco perché Natalia è sparita dalla tv e cosa fa adesso

Per tale motivo, Natalia Estrada si troverebbe a rifiutare sempre la partecipazione al GF Vip. Ciò che viene spontaneo domandarsi, dunque, è cosa starà facendo la protagonista adesso che non lavora più in tv? Ebbene, il motivo per cui la showgirl ha deciso di lasciare lo showbiz risiede in una sua passione. La donna è sempre stata amante dei cavalli e dell’equitazione.

Per questo, ha scelto di lasciare il lavoro in tv per dedicarsi completamente a questa sua attitudine.. Attualmente, infatti, ha un profilo Instagram nel quale parla solo di cavalli e mostra solamente contenuti legati a questo argomento. Al momento, dunque, sembra che la Estrada non abbia nessuna intenzione di tornare a far parlare di sé nel mondo dello spettacolo. Non ci resta che attendere per vedere se cambierà idea.