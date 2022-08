Francesco Chiofalo e Drusilla Gucci confessioni piccanti: quante volte fanno l’amore e quanto dura

In queste ore, Francesco Chiofalo e Drusilla Gucci hanno rilasciato un’intervista in cui hanno parlato di alcune faccende molto intime. Nello specifico, i due hanno fatto delle confessioni sulla loro vita provata e sessuale.

Tra i vari argomenti trattati, entrambi hanno rivelato il numero di volte in cui sono soliti avere rapporti e, inoltre, hanno chiarito anche quale sia la durata media di un buon amplesso. Vediamo nel dettaglio tutto quello che hanno detto.

Ecco quante volte Francesco Chiofalo e Drusilla hanno rapporti

Francesco Chiofalo e Drusilla Gucci sembrano aver superato in maniera egregia la bufera vissuta dopo la partecipazione di lui a La Pupa e il Secchione Show. I due, infatti, hanno rilasciato un’intervista di coppia in cui hanno fatto delle confessioni alquanto spinte. Nello specifico, la coppia si è soffermata sull’importanza di avere regolari rapporti fisici. Questo fa bene non soltanto alla vita di coppia, ma anche alla salute.

In particolar modo, entrambi si sono trovati d’accordo nel dire che bisognerebbe avere rapporti quotidiani della durata di almeno 20 minuti. Questo aiuta non soltanto la relazione ad essere solida, ma anche la circolazione. Fare l’amore per 20 minuti, infatti, sostituirebbe la mezz’ora di camminata giornaliera che tutti dovremmo fare. Francesco, poi, ha voluto dare anche un altro consiglio, ovvero, quello di bere un litro d’acqua dopo un rapporto, in modo da ristabilire la temperatura corporea.

I progetti futuri di Chiofalo e la Gucci

Insomma, a quanto pare, la vita sentimentale di Francesco Chiofalo e Drusilla Gucci procede a gonfie vele. Al di là di queste confessioni intime, però, i due hanno rivelato anche i loro progetti futuri. La coppia ha preso la decisione di andare a convivere. Al momento, però, non si sono ancora messi d’accordo sulla città di destinazione. Le opzioni sono due; da un lato c’è Firenze, città di cui è originaria Drusilla, mentre dall’altro c’è Roma, città di Francesco.

Molto probabilmente, alla fine la decisione cadrà proprio su quest’ultima a causa degli impegni professionali che i due hanno. Ad ogni modo, per il momento la scelta è rimandata a dopo l’estate. Nel periodo autunnale i due si metteranno seriamente alla ricerca di un appartamento e potranno, finalmente, cominciare con la loro convivenza. Non ci resta che attendere per scoprire come andrà a finire.