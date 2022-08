Fariba Tehrani, salta all’ultimo il suo ingresso al GF Vip: cosa è successo?

In questi giorni si è molto parlato della possibilità che Fariba Tehrani, madre di Giulia Salemi, sarebbe potuta sbarcare nel cast del GF Vip. La notizia era stata data quasi per certa nelle scorse ore, specie dopo le dichiarazioni di Giulia e Pierpaolo a riguardo.

Ad ogni modo, da pochissimo è trapelato un aggiornamento che rattristerà certamente i fan della donna. La sua partecipazione nel reality show di Canale 5, infatti, pare sia saltata. Che cosa è successo? Cerchiamo di capire meglio.

Le ipotesi di Fariba al GF Vip

Fariba Tehrani era tra le candidate in lizza per partecipare al GF Vip. La donna non è certamente una novizia in tema di reality show, sta di fatto che ha preso parte anche ad una precedente edizione dell’Isola dei Famosi. Ad ogni modo, stavolta il suo percorso professionale si sarebbe potuto evolvere cimentandosi in un’esperienza decisamente più soft, ovvero, quella del Grande Fratello.

Il suo nome era stato dato quasi per certo, e anche sua figlia e suo genero sembravano felici di questa scelta. Pierpaolo, ad esempio, ha commentato la cosa dicendo che, ormai, in famiglia sono tutti veterani del GF, pertanto, avrebbe avuto piacere nel vedere sua suocera cimentarsi in questa nuova avventura. In ogni caso, l’influencer Deianira Marzano ci fa sapere che l’ingresso della donna nella casa più spiata d’Italia sia saltato.

Salta l’ingresso della Tehrani: i possibili motivi

Deianira, infatti, ha rivelato di essere venuta a conoscenza, da fonti certe, del fatto che Fariba Tehrani non prenderà parte al cast del GF Vip. Al momento, però, si conoscono poche informazioni in merito alle cause di questa decisione repentina. Sarà stata Fariba a rinunciare a questa esperienza, oppure sono stati gli autori a ritenere il profilo della donna poco interessante alle dinamiche del gioco?

Al momento non vi è una risposta concreta e certa. Ad ogni modo, considerando la passione che Fariba ha per il mondo dello spettacolo e, soprattutto, per i reality show, è molto più verosimile la seconda ipotesi. Per il momento, però, la diretta interessata non si è sbilanciata sulla faccenda, così come i suoi familiari più stretti. Non ci resta che attendere per vedere se trapeleranno altre informazioni a riguardo o se ci saranno dei commenti da parte della mamma di Giulia.