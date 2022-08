Oroscopo 14 agosto 2022, classifica: Cancro e Capricorno verso un’intesa

Secondo le previsioni dell’oroscopo del 14 agosto, i nati sotto il segno del Sagittario sono molto loquaci. I Vergine, invece, sono in caduta libera, ci vuole un po’ di pazienza

Oroscopo primi sei segni

1 Cancro. Momento molto positivo per quanto riguarda l’amore. Troverete una certa intesa soprattutto con i nati sotto il segno del Capricorno, ma anche con i Sagittario non si scherza. Cogliete al volo certe occasioni che vi capiteranno.

2 Leone. Le previsioni dell’oroscopo del 14 agosto invitano i nati sotto questo segno ad essere audaci e lungimiranti. Ricordate che ogni lasciata è persa, quindi, dovete lottare e fare il tutto per tutto per realizzare i vostri sogni.

3 Acquario. Giornata interessante in amore. Ci sono delle novità in arrivo per quanto concerne il lavoro. Ad ogni modo, prima di prendere delle decisioni importanti, forse è il caso di attendere che arrivi settembre.

4 Scorpione. Siete un po’ confusi in amore. Tra oggi e domani, però, potrebbe accadere qualcosa che vi aiuterà a schiarirvi le idee. In ambito professionale, invece, anche per voi urge un momento di pausa per rilassarvi.

5 Capricorno. Ci sono novità in arrivo sul fronte dei sentimenti. Forse un nuovo amore, nel caso in cui siate single, o un passo importante per chi è già in coppia. Dal punto di vista professionale insistete e tenete duro.

6 Sagittario. Giornata interessante per quanto riguarda i sentimenti. Siete molto loquaci e propensi ad intavolare conversazioni e a fare nuove conoscenze. Se siete single, dunque, sfruttate al massimo questa peculiarità.

Previsioni astrali 14 agosto ultimi sei in classifica

7 Pesci. Oggi siete un po’ fiacchi. La stanchezza potrebbe cominciare a farsi sentire, pertanto, è il caso di fare qualcosa per rimediare. Se non prendete una piccola pausa rischierete di commettere degli errori grossolani.

8 Toro. Periodo impegnativo per quanto riguarda le faccende di cuore. Se avete avuto dei problemi di copia in questo periodo, forse è il caso di scavare un po’ più a fondo per cercare di capire quale sia la ragione alla causa di tutto ciò.

9 Ariete. Le previsioni dell’oroscopo del giorno 14 agosto vi invitano a tenere duro nel lavoro. Anche se le cose non vanno proprio come avevate immaginato, ricordate che poco alla volta le soddisfazioni ci saranno anche per voi.

10 Bilancia. In amore potrebbe esserci qualche piccolo malumore, forse dovuto al vostro carattere un po’ troppo puntiglioso. Dal punto di vista professionale, invece, ci sono delle situazioni da rivedere meglio.

11 Vergine. Se non siete soddisfatti di alcuni aspetti della vostra vita, fate di tutto per riuscire a rimediare. In ambito sentimentale, invece, è tempo di consapevolezze e di decisioni. Cercate di essere diplomatici e di non perdere la calma.

12 Gemelli. Chi di voi ha ricevuto qualche piccola batosta in amore, potrebbe fare un po’ di fatica nel rialzarsi. Allargate i vostri orizzonti e non fermatevi solamente all’apparenza. Questo vale sia per persone sia per situazioni.