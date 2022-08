Oroscopo 15 agosto 2022: novità sul lavoro per Leone, amore ok per Acquario

Le previsioni dell’oroscopo del 15 agosto esortano i Cancro a fare attenzione in quanto i cambi d’umore sono piuttosto repentini. I Bilancia, invece, possono osare un po’ in più

Oroscopo da Ariete a Vergine

Ariete. Interessanti risvolti sul fronte delle emozioni. Vi sentite abbastanza predisposti ad intraprendere una nuova conoscenza. Anche in amicizia sentite il bisogno di cimentarvi in nuovi rapporti. Attenti a non trascurare ciò che avete.

Toro. L’oroscopo del 15 agosto vi esorta a gettarvi alle spalle il passato. Non soffermatevi più su quello che è accaduto e guardate avanti con maggiore ottimismo. Sul lavoro è necessaria una spinta per emergere di più.

Gemelli. Guardate avanti e non voltatevi indietro. Se avete preso una decisione portatela avanti fino alla fine. Nella vita si possono avere dei ripensamenti e si può cambiare idea, ma bisogna sempre mantenere la parola data.

Cancro. Buon momento per iniziare una nuova attività. Cominciate a pianificare i vostri progetti, in modo da attuarli subito dopo l’estate. Per molti di voi questo è un periodo di scoperte e di cambi d’umore repentini.

Leone. Novità in arrivo per quanto riguarda la sfera professionale. Ci sono delle buone notizie anche sul fronte dei sentimenti. Cercate di non lasciarvi condizionare troppo da quello che pensano gli altri e andate dritti per la vostra strada.

Vergine. Se ci sono state delle discussioni di recente, adesso potete chiarire le faccende in sospeso. Meglio non essere troppo severi con voi stessi e con gli altri. Ricordate che nella vita è importante venirsi in contro sempre.

Previsioni 15 agosto da Bilancia a Pesci

Bilancia. Non abbiate paura di esporvi e di osare, soprattutto in amore. Se siete indecisi su una decisione da prendere, forse è il caso di lasciarsi consigliare da chi ne sa un po’ di più. In amore vince chi lotta, non chi fugge senza affrontare i problemi.

Scorpione. scendere a qualche compromesso talvolta è necessario per raggiungere i propri obiettivi. L’Oroscopo del 15 agosto vi invita a tenere bene a mente questo consiglio, in modo da riuscire a realizzare i vostri desideri.

Sagittario. A volte non è semplice abbandonare le fantasie per affrontare la realtà. Questa, però, è una cosa necessaria, altrimenti si rischia di vivere una vita fasulla, che non ha niente di attinente con la verità.

Capricorno. Prima di assaporare il sapore del successo dovete lavorare parecchio. Ad ogni modo, non temete. Poco alla volta vedrete che le cose a cui state lavorando da tempo prenderanno forma e diventeranno realtà.

Acquario. L’amore procede a gonfie vele per i nati sotto questo segno. Se siete single, cercate di uscire il più possibile in quanto questo è un periodo decisamente pieno. Sul lavoro bisogna essere un po’ più pragmatici.

Pesci. Non tirate troppo la corda in amore. Siete circondati di persone che vi vogliono bene, tuttavia, dovete prestare molta attenzione a non dare le persone per scontate. Questo è l’errore più grande che si possa commettere nella vita.