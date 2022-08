Oroscopo 21 agosto 2022, classifica: Leone un po’ cupi, Acquario passionali

Le previsioni dell’oroscopo del 21 agosto vedono dei cambiamenti alquanto radicali nella vita dei nati sotto il segno dell’Ariete. I Sagittario, invece, devono allargare i propri orizzonti.

Oroscopo dei primi sei segni

1 Acquario. Siete estremamente vogliosi d’amore e passionali. Siete travolgenti, spiritosi e pieni di carisma. Per tale motivo, approfittate di questo momento per darvi da fare e, se siete single, gettatevi nelle nuove avventure.

2 Scorpione. l’oroscopo del 21 agosto vi esorta a puntare tutto sull’amore. Vi sentite abbastanza appagati e sereni e questa è una sensazione che non provavate da un bel po’ di tempo. Godetevi di più la vicinanza delle persone care.

3 Sagittario. buon momento per cimentarvi in una nuova relazione. In ambito professionale, invece, è necessario rivedere alcuni progetti. Presto potrebbero aprirsi per voi delle interessanti opportunità. Occhi aperti.

4 Capricorno. Le stelle sono un po’ ballerine, ma oggi dovete staccare la spina e dovete godervi un po’ di sano e meritato relax. Mai come in questo periodo sentite forte il bisogno di evadere un po’ dalla realtà.

5 Ariete. Ci sono delle novità che andrebbero prese in considerazione. Sia dal punto di vista sentimentale, sia professionale ci sono dei cambiamenti a cui fare fronte. In alcuni casi, potrebbe trattarsi anche di veri e propri stravolgimenti.

6 Cancro. In amore siete favoriti, ma non date nulla per scontato. Per quanto riguarda la sfera professionale, invece, presto potreste ricevere una notizia davvero interessante. Cercate di restare sempre sintonizzati al massimo.

Previsioni astrali 21 agosto ultimi sei segni

7 Gemelli. Momento interessante per l’amore. Se non sapete bene cosa fare della vostra vita, lasciatevi consigliare da chi ne sa più di voi. In ambito professionale è tempo di rimboccarsi le maniche se si vogliono ottenere dei traguardi.

8 Toro. Siete persone tendenzialmente di larghe vedute, tuttavia, in certi casi potrebbe capitarvi di perdervi in un bicchier d’acqua. In ambito professionale stanno per arrivare delle novità, accoglietele di buon grado, ma non fidatevi di nessuno.

9 Bilancia. L’oroscopo del 21 agosto vi invita a non fare pazzie. Anche se talvolta vi verrebbe di prendere qualche decisione un po’ più azzardata, cerate di riflettere sempre bene, specie se si tratta della sfera sentimentale.

10 Vergine. Siete un po’ stanchi e demotivati. Questo potrebbe spingervi a prendere delle decisioni sbagliate. Dal punto di vista dei rapporti interpersonali, è il caso di valutare bene le persone di cui fidarsi e non.

11 Pesci. I nati sotto questo segno sono un po’ tesi. Potrebbero esserci delle ripercussioni in famiglia o in amore, quindi, cercate di mantenere la calma e di non prendere delle decisioni frettolose. Imparate a riflettere prima di parlare.

12 Leone. I nati sotto questo segno sono un po’ cupi e misteriosi. In amore questa potrebbe essere anche una mossa strategica, ma dal punto di vista professionale potrebbe rappresentare qualche piccolo problema.