Oroscopo di oggi, Martedì 6 settembre 2022

Oroscopo di oggi: previsione astrologica per il 6 settembre 2022: Bilancia – Per i prossimi tre giorni ti sposterai nelle profondità di un vortice finanziario

ARIETE (21 marzo – 20 aprile)

C’è poco cambiamento nelle tue formazioni stellari per la giornata, al di là di un senso di ispirazione. Né puoi aspettarti che i tuoi schemi planetari differiscano nei prossimi giorni. Pertanto, ti consiglio vivamente di raggiungere una certa coerenza in tutto ciò che fai.

TORO (21 aprile – 21 maggio)

Se stai pensando di andare alle spalle di qualcuno o di organizzare incontri segreti, stai molto attento e assicurati di assumere una posizione morale elevata. Il punto è che con il mondo nella sua attuale fase imprevedibile, devi capire cosa è meglio per te. Corri un rischio solo se sei preparato alle conseguenze.

GEMELLI (22 maggio – 21 giugno)

Molto di ciò che è nascosto sta per essere rivelato. La mia parola di cautela per voi per la settimana è di non lasciarvi coinvolgere in questioni oscure come voci, cospirazioni, complotti e controtrame. Questo tipo di attività è l’unica cosa che potrebbe rovinare la tua reputazione. Quindi, fai sempre del tuo meglio.

CANCRO (22 giugno – 23 luglio)

Puoi vivere per la tua passione. Con questo intendo dire che non devi lasciare che nulla ostacoli la realizzazione del tuo desiderio più caro. Per le prossime dodici settimane, a nessuno deve essere consentito limitare la tua libertà o negarti le molte opportunità che meriti così riccamente.

LEO (24 luglio – 23 agosto)

La combinazione dell’emozione lunare con l’intensità leonina si rivelerà sicuramente molto potente nei prossimi giorni. I Leo professionisti potrebbero scoprire che alcune considerazioni essenziali potrebbero essere state trascurate. Quelli di voi con affari di famiglia da condurre dovrebbero adottare un approccio basato sul buon senso.

VERGINE (24 agosto – 23 settembre)

Se viaggi questa settimana o stai pianificando un viaggio, non lasciare nulla al caso. Il destino ha un modo per riservare sorprese agli incauti, il che significa che devi essere preparato a qualsiasi evenienza, anche quando ciò che scopri è a tuo vantaggio.

BILANCIA (24 settembre – 23 ottobre)

Per i prossimi tre giorni ti sposterai nelle profondità di un vortice finanziario. Alcuni di voi non sperimenteranno altro che lievi irritazioni, ma coloro che pianificano affari importanti dovrebbero cercare il consiglio di un esperto. Nelle questioni di cuore, sono i sentimenti familiari che prendono il primo posto.

SCORPIONE (24 ottobre – 22 novembre)

La Luna si insinua in una regione influente del tuo tema natale, aggiungendo al tuo già notevole potere emotivo e determinazione scorpione. Quando la tua posizione è così potente, la cura e la sottigliezza sono essenziali, così come la volontà di gestire tutti i dettagli finanziari.

SAGITTARIO (23 novembre – 23 ottobre)

La Luna si allinea con l’area del tuo tema natale che rispecchia in modo potente i tuoi desideri più profondi. Potresti quindi essere suscettibile di sogni strani e surreali. Noi astrologi crediamo che tutti i sogni rivelino un messaggio personale, quindi prendi nota! Potrebbe esserci anche qualche guadagno finanziario.

CAPRICORNO (23 dicembre – 20 gennaio)

Il Sole e la Luna ti stanno trascinando in direzioni diverse. Dubito che la tua vita sarà resa meno complessa da questi enormi movimenti celesti, ma almeno altri presto sorrideranno dei tuoi sforzi. Una relazione più giovane potrebbe aver bisogno del tuo miglior supporto emotivo.

ACQUARIO (21 gennaio – 19 febbraio)

È del tutto naturale che i tuoi costi aumentino. Tutto ciò è dovuto all’impatto del macho Mars sulle tue aspirazioni sociali e sulle speranze e desideri a lungo termine. Tuttavia, se hai una scelta, dovresti buttarti su idee, attività e oggetti che renderanno la tua vita più colorata.

PESCI (20 febbraio – 20 marzo)

I prossimi tre giorni potrebbero essere speciali per tutti i Pesci coinvolti nell’istruzione superiore, nei viaggi a lunga distanza o nelle attività spirituali. Vedi, è tempo di ampliare i tuoi orizzonti in tutti i modi possibili. Innamorato, potresti essere un po’ riservato, riluttante a mostrare i tuoi veri sentimenti.