L’album dei Radiohead che ha cambiato la vita di Julia Jacklin

Confessionale ma discreta, Julia Jacklin è emersa dall’Australia come uno dei membri più importanti della scena alternativa del paese. Descritta come indie-folk, Jacklin ha avuto successo con il suo album di debutto Don’t Let The Kids Win nel 2016, tuttavia, è stato solo nel 2019 che ha ottenuto ulteriore attenzione con il suo seguito stellare Crushing .

La cantautrice è stata elogiata per i suoi testi intimi di scoperta di sé che ha esplorato come risultato di una dura rottura. Canta versi potenti come “Non so come continuare ad amarti / Ora che ti conosco così bene” e “Ho iniziato a sentirmi di nuovo me stessa / Il giorno in cui ho smesso di pronunciare il tuo nome”, dimostrando le sue capacità di scrittura emotiva.

Non sorprende che Jacklin citi artisti come Fiona Apple e Leonard Cohen come fonte di ispirazione: entrambi gli artisti hanno uno straordinario talento per la scrittura. Tuttavia, un’altra delle più grandi ispirazioni e degli album preferiti di Jacklin è Kid A dei Radiohead.

I Radiohead hanno pubblicato Kid A nel 2000, un mondo lontano dal loro album del 1997 acclamato dalla critica OK Computer . Dopo lo sforzo pesante del rock, la band ha deciso di intraprendere una strada leggermente diversa ispirata all’elettronica, alla musica ambient, al krautrock, alla musica classica e al jazz.

Nonostante gran parte dei testi di Kid A siano frasi tagliate o battute ripetitive, ci sono ancora molti momenti lirici di spicco nell’album, in particolare in “How to Disappear Completely”, che contiene il testo “I walk through walls/ I galleggiare lungo il Liffey/ Non sono qui/ Questo non sta accadendo.

Tuttavia, Jacklin afferma che è stata “Idioteque” a farla innamorare del magistrale album e a cambiarle la vita. La traccia elettronica, forse la traccia più singolare che la band avesse a quel punto, contiene ritmi ballabili glitch che supportano la paranoia di Thom Yorke sulla rapida ascesa della tecnologia.

Ha detto: “Ero a casa dei miei vicini quando avevo circa 12 o 13 anni. Aveva qualche anno più di me e aveva dei gusti musicali molto ‘cool’. A quell’età facevo solo finta che mi piacessero le cose e fingevo di odiare le cose basandomi sulle opinioni degli altri. Non sapevo davvero cosa mi piacesse. Poi ho sentito “Idioteque” e la mia mente è rimasta a bocca aperta per sempre! Molta angoscia adolescenziale è stata placata dalle canzoni di questo disco”.

Anche se i suoni elettronici di “Idioteque” potrebbero non aver ispirato direttamente il suono di Jacklin, l’influenza dei testi dolorosamente onesti e il tono dolce di altre tracce di Kid A come “Motion Picture Soundtrack” è decisamente presente nel suo suono.

L’ultimo album di Jacklin, Pre-Pleasure, è stato pubblicato il 26 agosto, con recensioni estremamente positive finora.