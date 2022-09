Totti ed Ilary vivono di nuovo insieme, cosa sta accadendo alla coppia

Non si placano i pettegolezzi sull’amatissima coppia: Ilary e Totti vivono di nuovo insieme nella mega villa di Roma

Francesco Totti ed Ilary Blasi sono tornati a vivere insieme nella loro mega villa all’Eur. La notizia è freschissima e sta facendo ben sperare i fan della storica coppia. Ma cosa sta accadendo se fino a poche ore fa si parlava di divorzio?

Totti ed Ilary vivono insieme ma nulla è come sembra

Le ultime indiscrezioni sulla coppia confermano che Ilary Blasi e Francesco Totti sono tornati a vivere insieme. Attenzione, però, nulla è come sembra: la separazione è sempre nell’aria e il divorzio in programma. Vivere sotto lo stesso tetto non vuol dire aver rinunciato al divorzio, anzi.

Il motivo di questo loro riavvicinamento riguarda solo i figli, ed è per loro che stanno cercando di mantenere un rapporto. Insomma, i due sono insieme solo per il bene di Christian, Chanel e Isabel. A renderlo noto è Il Corriere della Sera.

La coppia già separata in casa da un anno

Nei giorni scorsi è emersa un’altra clamorosa indiscrezione sulla coppia del momento. Ormai, è certa la relazione tra il Pupone e Noemi, non ci sono più dubbi infatti sulla loro storia.

A quanto pare, lui e Ilary erano in crisi già da tempo si parla di circa un anno. Sembrerebbe, infatti, che i due vivessero separati in casa da molti mesi, mentre l’ufficialità della rottura sarebbe arrivata solo ai fini di luglio.

La casa all’Eur è una villa di oltre 1000 metri quadri, motivo per cui i figli non si sposteranno. Ad alternarsi saranno i loro genitori, in base a quello che deciderà il giudice. In attesa di capire quali giorni toccheranno a uno e quali all’altra, però, hanno scelto di vivere ancora insieme. Intanto, si fa anche sempre più rumorsa la possibile intervista della Blasy da Silvia Toffanin, anche se nemmeno in questo caso si hanno certezze a riguardo.

