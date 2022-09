Alessandro Basciano e la proposta di matrimonio a Sophie Codegoni sul red carpet: le prime reazioni (FOTO)

Come tutti i fan dei “Basciagoni” avranno avuto modo di vedere, Alessandro Basciano ha spiazzato la sua Sophie Codegoni facendole una proposta di matrimonio inattesa. I due si trovavano a sfilare sul red carpet di Venezia quando, improvvisamente, il giovane si è inginocchiato mostrando uno splendido anello alla sua compagna.

Questo gesto, chiaramente, ha lasciato tutti senza parole, Sophie in primis. Ad ogni modo, dopo aver mostrato sui social i video e le foto di questo lieto evento, vediamo quali sono state le prime reazioni dei diretti interessati.

La proposta di Matrimonio di Alessandro e la reazione del web

Alessandro Basciano ha fatto la proposta di matrimonio a Sophie Codegoni. Il giovane si è inginocchiato sul red carpet di Venezia ed ha chiesto alla giovane di diventare la sua consorte. Lei è rimasta di stucco, sta di fatto che si è chinata di fronte a lui per baciarlo e ringraziarlo. Sul web si sono susseguiti video e foto volti ad immortalare il lieto evento. La notizia è divenuta virale in men che non si dica, così come i commenti degli utenti del web.

La maggior parte dei fan si sono mostrati assolutamente contenti di questo gesto spiazzante. In molti si sono complimentati con Alessandro per il coraggio di compiere una simile azione dinanzi così tante persone. Come sempre, però, ci sono state anche delle note stonate. Alcune persone, infatti, hanno anche criticato il suo comportamento reputandolo troppo eccessivo e plateale.

Ecco la prima reazione di Sophie dopo il lieto evento

Ad ogni modo, al di là di quello che pensa la gente, Sophie e Alessandro si stanno godendo con estrema gioia questi momenti successivi alla proposta di matrimonio. I due, infatti, non sono ancora intervenuti ufficialmente per commentare quanto accaduto, ma si stanno limitando a pubblicare contenuti relativi al festival di Venezia. Sophie, però, non è riuscita a fare a meno di mostrare tutta la sua felicità.

L’ex tronista di Uomini e Donne, nonché ex concorrente del GF Vip, ha pubblicato una foto in cui sfoggia un sorriso smagliante e mostra con fierezza l’anello ricevuto da Alessandro. Esso è contraddistinto da una pietra piuttosto vistosa, che ha l’aria di essere particolarmente costosa. In ogni caso, per saperne di più sul lieto evento, bisognerà attendere ancora un po’ di tempo in quanto la proposta è appena avvenuta.