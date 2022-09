Ex tronista di Uomini e Donne al GF Vip: di chi si tratta e la strana reazione

Il cast del GF Vip è, ormai, in fase di completamento, ma in queste ore è trapelata una notizia davvero interessante inerente un ex tronista di Uomini e Donne. Pare, infatti, che tra i concorrenti della prossima, ed imminente, edizione del reality show di Alfonso Signorini ci sarà anche un ex volto del dating show di Maria De Filippi.

La persona di cui stiamo parlando è un ragazzo, che è stato molto apprezzato dal pubblico da casa per la sua genuinità e spontaneità. Di chi stiamo parlando? Il protagonista di questa indiscrezione è Luca Salatino. Vediamo tutto quello che è emerso.

Da ex tronista di Uomini e Donne al GF Vip: cosa è emerso

In questi gironi, l’influencer Amedeo Venza ha annunciato ai suoi fan che presto avrebbe fatto una comunicazione spiazzante. Nello specifico, avrebbe rivelato il nome di un ex tronista di Uomini e Donne in lizza per diventare un concorrente del GF Vip. Dopo aver lasciato i fan con un po’ di suspense, il giovane ha fatto il suo annuncio. Nello specifico, ha rivelato che la persona in questione fosse Luca Salatino.

Di fronte questo annuncio, tutti i fan sono rimasti assolutamente senza parole. Il ragazzo, infatti, ha appena concluso la sua esperienza nel talk show pomeridiano, pertanto, a molti è sembrato alquanto prematura la sua presenza nella casa più spiata d’Italia. Gli utenti del web hanno commentato la cosa in maniera contrastante. Alcuni si sono detti felici di questa notizia, mentre altri ritengono che la sua presenza sia inadeguata.

La strana reazione di Luca Salatino

Ad ogni modo, al di là di quello che pensano le persone, Luca Salatino per il momento non è ancora intervenuto sulla faccenda. Fino a quando la notizia non verrà data in maniera ufficiale, probabilmente dal conduttore del GF Vip, l’ex tronista di Uomini e Donne non può sbilanciarsi sulla faccenda. Contrariamente a quanto tutti si immaginavano, però, questo non sembra essere un periodo molto roseo per Luca.

Quest’ultimo, infatti, non è molto presente sui social e in queste ore ha spiazzato i suoi fan pubblicando un commento piuttosto triste. Nello specifico, infatti, ha condiviso una frase che fa riferimento al fatto che dietro i sorrisi, spesso si celano dei dolori. Non è detto che se una persona si mostra sempre sorridente allora vuol dire che è felice. Nella maggior parte dei casi è proprio il contrario. Cosa avrà voluto dire con questa frase criptica?