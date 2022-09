Il Paradiso delle Signore 7, spoiler prima puntata lunedì 12 settembre: Agnese si dimette, tre new entry

Lunedì 12 settembre torna in onda Il Paradiso delle Signore con la stagione numero 7. La prima puntata sarà contraddistinta da alcune novità davvero interessanti. Al grande magazzino arriveranno due nuove veneri.

A fronte di questi due arrivi, però, ci sarà un primo colpo di scena, ovvero, le dimissioni di Agnese. Vittorio, dal canto suo, farà una nuova conoscenza a New York, Matilde Frigerio. Ecco tutto quello che accadrà.

Due nuove arrivate al Paradiso delle signore e la vendetta di Adelaide

Dopo la lunga pausa estiva, finalmente, lunedì 12 settembre torna in onda Il Paradiso delle signore. L’appuntamento è sempre su Rai 1 a partire dalle ore 15:55. In questa prima puntata vedremo che lo shopping center riaprirà i battenti con la presentazione di due nuove veneri, ovvero, Elvira e Clara. Poiché Gloria è in carcere, Irene prenderà il suo posto di capocommessa e deciderà di agire in maniera molto consapevole e responsabile.

In merito a Paola, invece, la donna rientrerà dopo il congedo di maternità, mentre Stefania sarà reduce dal successo relativo alla pubblicazione del suo primo libro. Questo clima così disteso, però, verrà interrotto dalla presenza di Adelaide. La donna mostrerà l’intenzione di mettere i bastoni tra le ruote a Flora, colpevole di averle portato via Umberto. Il suo comportamento, però, non farà altro che inasprire gli animi tra tutti i dipendenti del grande magazzino. La sua presenza sarà sempre più ingombrante e disorientante fino a portare a dei risvolti inaspettati.

Spoiler 12 settembre: Vittorio fa una conoscenza inaspettata

Il clima comincerà a diventare così irrespirabile al Paradiso delle signore, al punto che Agnese prenderà una decisione inattesa nella puntata del 12 settembre. La sarta, infatti, rassegnerà le sue dimissioni, lasciando sconcertati tutti. Su di un altro versante, poi, vedremo che Gemma sarà in un convento, in punizione per quello che ha commesso. Veronica non sarà intenzionata a farla tornare a casa, mentre Ezio si rivelerà decisamente più indulgente.

Nel frattempo, poi, vedremo che Vittorio resterà bloccato in aeroporto a New York. Questo imprevisto, però, gli consentirà di fare la conoscenza di una nuova donna. Lei è Matilde Frigerio, un’altra new entry di questa edizione del Paradiso delle signore. Il giovane non potrà fare a meno di restare particolarmente colpito dalla donna. Quest’ultima, infatti, si accinge a diventare una delle nuove protagoniste della serie.