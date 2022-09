Guarda il trailer del film Netflix “The Good Nurse”

Prima della sua uscita su Netflix ad ottobre, è stato rilasciato il nuovo trailer di The Good Nurse , con Jessica Chastain e Eddie Redmayne.

Il film in uscita è basato su un’agghiacciante storia vera di un’infermiera interpretata da Chastain, che ha svolto il lavoro del Signore impedendo a un prolifico serial killer di commettere più crimini. È basato sul libro The Good Nurse: A True Story of Medicine, Madness, and Murder di Charles Graeber, che racconta la storia eroica di Amy Loughren.

Diventa sospettosa del suo nuovo collega Charlie Cullen, interpretato da Redmayne, dopo che molti pazienti muoiono misteriosamente. Loughren, che è una madre single, rischia non solo la sua vita, ma anche quella dei suoi figli mentre indaga su Cullen.

“Vivo a New York e non avevo idea di chi fossero Charlie Cullen o Amy Loughren”, ha detto Chastain a EW . “Apprendo di questa storia e che è successo davvero, sono rimasto molto deluso dal sistema ospedaliero e dalla medicina a scopo di lucro e dall’idea che questo potesse andare avanti così a lungo ed essere coperto. E sono rimasta incredibilmente colpita da Amy Loughren perché senza di lei sarebbe continuato”.

“Facciamo così tanti film sui supereroi”, aggiunge. “Mio padre è un pompiere paramedico, mio ​​fratello presta servizio nell’esercito — così spesso siamo circondati da persone che stanno facendo il lavoro per rendere tutte le nostre vite sane e sicure, e spesso passano inosservate, quindi ero davvero entusiasta di usare questa opportunità per amplificare lei e la sua storia e il suo coraggio”.

Nel frattempo, Redmayne ha detto: “Non potevo credere di non saperne di più. La sceneggiatura stessa e poi il libro di Charlie Graeber sono stati una rivelazione sorprendente. Ciò che mi ha colpito è che [Cullen] ha mostrato e dimostrato grande empatia e ha armato la sua empatia in modo così straordinario contro queste persone vulnerabili.

“E’ stato davvero spaventoso vedere come qualcuno, per quanto danneggiato e con la sua storia, fosse potuto entrare in una posizione in cui aveva un tale potere sulle persone vulnerabili. Si nascondeva in bella vista”.

The Good Nurse debutterà in sale selezionate il 19 ottobre e arriverà su Netflix il 26 ottobre. Guarda il trailer qui sotto.