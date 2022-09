GF Vip concorrenti, spuntano i nomi di altre due candidate: una lancia un appello disperato

La lista dei nomi dei possibili concorrenti del GF Vip si allunga sempre di più e all’elenco, stavolta, si sono aggiunte due persone. La prima è stata già una concorrente del reality show nel 2019.

L’altro nome, invece, è saltato fuori a seguito della pubblicazione sul web di un nuovo indizio da parte del conduttore del reality show Alfonso Signorini. Vediamo nel dettaglio che cosa sta succedendo.

Ex del GF Vip si candida tra i concorrenti: l’appello a Signorini

Il cast di concorrenti del GF Vip 7 verrà svelato direttamente in occasione delle prime due puntate del reality show. Fino ad ora sono stati ufficializzati solamente due concorrenti, ovvero, Giovanni Ciacci e Pamela Prati. Per quanto riguarda tutti gli altri, invece, continua ad aleggiare il mistero. In queste ore, però, un’ex partecipante del programma ha deciso di candidarsi nuovamente per il reality show. La persona in questione è Jessica Mazzoli.

Quest’ultima ha lanciato un vero e proprio appello disperato ad Alfonso Signorini nella speranza che accolga la sua richiesta. In particolare, l’ex di Morgan ha detto di essere anche lei alla ricerca dell’amore, così come dichiarato da uno dei concorrenti. Entrando nella casa più spiata d’Italia, magari potrebbe riuscire nel suo intento. Inoltre, la giovane ci ha tenuto a fare anche un’altra precisazione. Quando lei presse parte al programma, fu costretta ad andare via anticipatamente a causa di una peritonite. Alla luce di questo, dunque, Jessica ha detto che sarebbe giusto concederle una nuova chance.

Ecco l’altra possibile concorrente del reality show

Ad ogni modo, cosa deciderà di fare Alfonso Signorini? Il conduttore del GF Vip annovererà la Mazzoli tra i concorrenti del programma? Non ci resta che attendere per scoprirlo. Intanto, sul web è trapelato il nome di un’altra possibile concorrente. Signorini ha detto che varcherà la soglia della porta rossa una concorrente dallo spirito libero, che surfa sulla vita.

In molti hanno pensato a Nikita Pelizon, nome già trapelato nei giorni scorsi. Gli indizi hanno ricondotto verso di lei anche, e soprattutto, per il fatto che nell’indizio presente sulla pagina ufficiale del reality show, è presente una mano con dello smalto dello stesso colore di quello indossato dalla modella e influencer. Sarà davvero lei, dunque? Al momento non vi è certezza, ma presto si saprà qualcosa di più.