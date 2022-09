Nina Moric sta male: “Dolore atroce” ansia per l’esito dell’esame istologico

In questo periodo Nina Moric sta molto male. La modella croata ha svelato lei stessa sui social di avere dei problemi di salute alquanto gravi che stanno compromettendo sensibilmente la sua serenità.

Ieri sera, poi, la protagonista ha mostrato ai suoi fan l’esito di un esame al quale si è sottoposta e da cui si è evinto che la sua salute sia un po’ precaria. Vediamo nel dettaglio che cosa sta succedendo.

Ecco perché Nina Moric sta male

Nina Moric sta generando un po’ di preoccupazione nei fan in quanto ha annunciato di stare male. La donna si è lasciata andare ad uno sfogo sui social in cui ha svelato di avere dei problemi di salute. Era da tempo che non stava bene e che lamentava dolori fisici lancinanti. Proprio in virtù di questo, ha deciso di effettuare dei controlli. Ieri, infatti, ha mostrato l’esito di un referto medico legato ad una gastroscopia.

Stando a quanto emerso da tale documento, pare che siano state rilevate delle anomalie nell’apparato digerente. Si è evinto, dunque, che i problemi della donna fossero legati proprio a questo aspetto della sua salute. Ad ogni modo, il referto si è concluso con la necessità di sottoporre ad esame istologico alcuni tessuti. Nina ha svelato di non avere paura di quale sarà l’esito, la cosa che per lei conta di più al momento è che questi dolori strazianti la lascino in pace.

Nina devastata dai dolori in attesa dell’esame istologico

Era da diverso tempo che Nina Moric stava male, ma nessuno, almeno fino a questo momento, ne aveva compreso i motivi. Adesso la situazione è leggermente più delineata, ma ancora non si conosce l’esatta natura del problema. In ogni caso, in questo periodo la donna sta trascorrendo molto tempo in casa, per riposare e cercare di placare i dolori fisici che la stanno devastando.

In questo tempo libero si sta dedicando all’arte, alla musica e anche a guardare un po’ di televisione. Purtroppo per lei, però, a rallegrarla non c’è più suo figlio Carlos. A seguito di alcuni disguidi, infatti, il ragazzo ha scelto di andare a vivere con il padre Fabrizio Corona chiudendo ogni tipo di contatto con sua madre. Tale decisione ha, chiaramente, distrutto psicologicamente la modella croata.