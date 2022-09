GF, ex concorrente perde tutto a causa di un incendio: attività cessata, come sta (FOTO)

In queste ore, un ex concorrente del GF è stato devastato da un tragico incendio che ha distrutto completamente la sua attività. La persona in questione è Salvo Veneziano che, dopo aver partecipato alla prima edizione del reality show di Canale 5, era riuscito ad aprire la sua prima pizzeria.

Ebbene, proprio tale luogo, che ormai rappresentava il suo punto di riferimento da oltre 15 anni, è andato completamente distrutto. Vediamo cosa è successo e quale sia il quadro complessivo dei danni e dei feriti.

Incendio divampato nella pizzeria di un ex concorrente del GF

Un devastante incendio ha distrutto l’attività di Salvo Veneziano, ex concorrente del GF. Il protagonista ha partecipato alla prima edizione del reality ed è poi tornato nella casa nel 2020 insieme ad altri tre ex coinquilini. In queste ore, purtroppo, l’ex gieffino si è trovato a fronteggiare una situazione incresciosa. Lui stesso attraverso i social ha mostrato le immagini della sua pizzeria distrutta dalle fiamme e poi ha voluto spendere qualche parola per commentare.

Salvo ha spiegato che ad essere colpito da questo disastro è stato il suo locale di Cesano Maderno, in provincia di Monza Brianza. L’incendio è divampato nella notte, pertanto, per fortuna il locale era chiuso e completamente sgombro di persone. Proprio per tale ragione, non ci sono state vittime. Tuttavia, la coltre di fumo che si è innalzata ha ostruito le vie respirazione di una signora di 85 anni facendola finire in ospedale per intossicazione.

La natura dell’incendio e cosa farà ora Salvo Veneziano

Insomma, si è trattato di un episodio davvero increscioso che ha turbato parecchio l’ex concorrente del GF Vip. Salvo Veneziano, infatti, ha svelato che a causa dell’incendio è costretto a chiudere la sua attività, almeno per il momento. La sua pizzeria, attiva da oltre 15 anni, ha smesso di funzionare e, per ora, non si sa se riprenderà mai la sua regolare attività.

Al momento non sono state rese note le cause esatte del rogo, tuttavia, Salvo ci ha tenuto a specificare che non si è trattato di un incendio doloso. Per tale ragione, non ci resta che attendere per poter scoprire come evolverà la situazione. Per fortuna Veneziano ha anche un altro locale a Milano, pertanto, è molto probabile che adesso si concentri solamente su questa sua seconda attività.