Oroscopo 14 settembre 2022: Leone rigidi, Sagittario spensierati

Secondo l’oroscopo del 14 settembre, i nati sotto il segno del Cancro vivranno momenti turbolenti dal punto di vista delle emozioni. Per i Bilancia, invece, ci sono opportunità di chiarimento.

Oroscopo da Ariete a Vergine

Ariete. Marte contraria potrebbe generare un po’ di turbamenti. Siete spiriti battaglieri, che potrebbero trovarsi a dover fronteggiare delle situazioni troppo più grandi. Cercate di mantenere la calma.

Toro. Nella vita talvolta è necessario essere un po’ più spregiudicati e privi di scrupoli. Se volete ottenere dei risultati, dovete cominciare a pensare in questo modo senza fermarvi al primo intoppo.

Gemelli. In ambito professionale è importante sfoderare le armi migliori. Non permettete a nessuno di dirvi ciò che potete o non potete fare in quanto solo voi conoscete i vostri limiti e ciò che vi fa stare bene.

Cancro. Le previsioni dell’oroscopo del 14 settembre denotano un momento un po’ burrascoso per quanto riguarda le emozioni. State alternando sensazioni contrastanti che potrebbero rendervi piuttosto inquieti.

Leone. Siete un po’ rigidi e inflessibili, forse c’è qualcosa che turba il vostro spirito. Cercate di andare alla natura del problema in modo da capire che cosa stia succedendo e come intervenire per risolverlo.

Vergine. Sul lavoro vi siete un po’ arretrati. Dal punto di vista sentimentale, invece, adesso vi sentite più tranquilli. Gli ultimi tempi potrebbero essere stati contraddistinti da qualche incomprensione, cercate di tirarvi su.

Previsioni 14 settembre da Bilancia a Pesci

Bilancia. Buon momento per risolvere le faccende in sospeso. Nell’ultimo periodo siete stati un po’ turbati per alcune faccende, cercate di rimettervi in sesto e di recuperare quanto prima.

Scorpione. Giornata di conquiste e di scoperte per voi. I nati sotto questo segno devono imparare a cimentarsi in nuovi progetti e a cogliere gli aspetti positivi anche dalle situazioni più incresciose.

Sagittario. State attraversando un momento della vostra vita in cui vi sentite piuttosto spensierati. Le previsioni dell’oroscopo del 14 settembre vi esortano a darvi da fare e a non aspettare che le cose cadano dal cielo.

Capricorno. Siete molto impegnati e talvolta potreste avere la sensazione di non riuscire a fare tutto quello che avete da fare. Cercate di essere cauti e di non prendere decisioni troppo affrettate.

Acquario. Giornata di risposte per voi. Ci sono delle faccende in sospeso che pian piano verranno risolte. Non soffermatevi troppo su quello che pensano le altre persone. Dovrebbe interessarvi solo delle persone a cui tenete davvero.

Pesci. Non permettete a nessuno di manipolare la vostra vita e le vostre decisioni. Dal punto di vista sentimentale siete piuttosto indecisi. In amore è tempo di voltare pagina e di guardare avanti con più ottimismo.