Vanessa Incontrada come non l’avete mai vista: lo scatto non lascia dubbi

Ancora una volta, Vanessa Incontrada è stata presa di mira da parte dei suoi fan per il suo aspetto fisico. Da tempo, è nato in rete un nuovo fenomeno, il body shaming e l’attrice purtroppo ne sa qualcosa.

Nei giorni scorsi, come in molti sanno insieme a Carlo Conti ha condotto i Tim Music Awards. E in questa occasione il suo outfit non è piaciuto a molti. Alcuni internauti si sono scagliati contro la presentatrice, criticandola pesantemente. Ora, però, è arrivata la sua risposta e… possiamo dire non lascia nessun dubbio.

Vanessa Incontrada presa di mira sui social

Sui social oramai si assiste ad un fenomeno che prende sempre più piede: quello del body-shaming. Ne sa qualcosa Vanessa Incontrada, che si è trovata in più occasioni al centro delle critiche.

Non ha mai nascosto l’artista spagnola di aver preso su qualche kilo dopo la gravidanza e nonostante all’inizio questo le ha fatto molto male poi ha imparato ad apprezzare il suo corpo e le sue curve.

nel corso di questi anni ha sempre risposto alle rime, con un sorriso o con indifferenza. Ora però qualcosa è cambiato. E’ successo già lo scorso anno dove con un monologo terminato in lacrime si è lasciata andare ad un lungo sfogo, chiedendo basta!

Arriva la risposta della conduttrice

In questa ultima occasione, dove è stata criticata per l’abito indossato, qualcuno si è davvero superato. Parole dette di sproposito e sotto alcuni aspetti anche cattivi. Vanessa si chiede infatti come si fa ad essere così meschini e ad avere poco tatto verso gli altri.

in ogni caso, la conduttrice, continua a vivere la sua vita e poche ore fa uno scatto ha messo a zittire tutti. Utilizzando il proprio profilo Instagram, infatti, ha pubblicato uno scatto dalla palestra. La migliore risposta?

Come sempre il suo sorriso e il silenzio. Due armi preziose che l’hanno sempre fatta rimanere nel cuore del pubblico italiano, e l’hanno sempre contraddistinta. Insomma, come sempre si è mostrata in tutto il suo splendore.