Oroscopo 15 settembre 2022: Vergine combattuti, bene il lavoro per Pesci

Le previsioni dell’oroscopo del 15 settembre invitano i Gemelli ad essere un po’ più sicuri. I Capricorno devono prepararsi a delle sorprese e dei nuovi inizi

Oroscopo da Ariete a Vergine

Ariete. Buon momento per quanto riguarda la vita di coppia. Siete riusciti a trovare una certa sintonia con le persone care, quindi, non potete che essere felici di questo. Nel lavoro ci sono conseguenze alle vostre azioni.

Toro. Le previsioni astrali sono favorevoli, ma il vostro umore è un po’ ballerino. Cercate di mantenere la calma e di non prendere decisioni troppo affrettate. Siate più attenti alle emozioni altrui.

Gemelli. Secondo le previsioni dell’oroscopo del giorno 15 settembre, i nati sotto questo segno devono essere un po’ più sicuri di sé. Spesso tendete a rinunciare a delle cose per paura di fallire, non fatelo.

Cancro. Siete un po’ tesi dal punto di vista emotivo, meglio non intavolare discussioni tra oggi e domani. La prossima settimana sarà molto impegnativa in ambito professionale, datevi da fare.

Leone. Bisogna fare un po’ di ordine nella vostra vita. Sia in amore sia nel lavoro è necessario essere un po’ più lungimiranti. Non è tempo di prendere delle decisioni troppo azzardate.

Vergine. Siete piuttosto combattuti su una decisione da prendere. Ricordate che in amore è opportuno seguire il cuore, ma avere anche gli occhi aperti, proiettati su quello che vi fa stare bene.

Previsioni 15 settembre da Bilancia a Pesci

Bilancia. Non è il momento di prendere delle decisioni con troppa fretta. Dal punto di vista sentimentale ci sono delle novità, ma cercate di non tirare troppo la corda. Entro fine mese arriveranno delle risposte.

Scorpione. Le previsioni dell’oroscopo del 15 settembre vi invogliano a non perdere di vista i vostri obiettivi. In amore bisogna giocare tutte le carte prima di darsi per vinti. Siate più accomodanti con il prossimo.

Sagittario. Si preannuncia un fine settimana alquanto scoppiettante per molti di voi. Cercate di non strafare e di non sforzare eccessivamente il vostro fisico e la vostra mente. Concedetevi anche un po’ di relax.

Capricorno. Nuovo inizio giornata per voi. Ci sono degli imprevisti sul vostro cammino che, tuttavia, riuscirete a superare in maniera egregia ed impeccabile. In amore ci sono belle sorprese in arrivo.

Acquario. Siete un po’ troppo protettivi nei confronti delle persone a cui tenete. Il vostro atteggiamento potrebbe essere travisato e reputato un po’ troppo opprimente. Cercate di essere più cauti.

Pesci. Novità in arrivo per quanto riguarda la sfera lavorativa. I nati sotto questo segno stanno vivendo un periodo alquanto altalenante dal punto di vista delle emozioni, cercate di essere equilibrati.