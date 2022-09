Cecilia Rodriguez malore, annullati tutti gli eventi: ecco cosa è successo (VIDEO)

Cecilia Rodriguez ha fatto un po’ preoccupare i suoi fan in quanto ha avuto un malore. La sorella di Belen è stata costretta ad annullare tutti i suoi impegni in quanto non è stata molto bene ed è stata costretta a chiamare anche un medico.

La ragazza, infatti, ha spiegato di aver avuto dei problemi allo stomaco e all’apparato digerente che l’hanno messa davvero sottosopra. Scopriamo, dunque, cosa le è successo e qual è stata l’insolita reazione degli utenti del web.

Cecilia svela di aver avuto un malore: cosa è successo

In queste ore, Cecilia Rodriguez ha pubblicato delle Instagram Stories in cui ha generato un bel po’ di sgomento tra i fan in quanto ha parlato di un malore. La protagonista quest’oggi avrebbe dovuto partecipare ad un evento a Roma sul Blu Carpet, ma non lo farà. Attraverso dei video, infatti, ha spiegato che, specie nella giornata di ieri, è stata malissimo, al punto da necessitare dell’intervento di un dottore. Quest’ultimo è giunto a casa sua per visitarla e le ha diagnosticato una pesante intossicazione.

Cecilia ci ha tenuto a precisare di essere molto debole e delicata con lo stomaco, pertanto, non è la prima volta che le accadono cose del genere. Ad ogni modo, stavolta i fastidi sono stati davvero insopportabili, al punto da generare molta preoccupazione. In seguito, poi, la donna è entrata un po’ più nello specifico dicendo che adesso sta bevendo molti liquidi poiché nelle scorse ore si è parecchio disidratata.

La bizzarra ipotesi degli utenti del web sul malessere della Rodriguez

Il medico che ha visitato Cecilia Rodriguez dopo il malore l’ha esortata a stare a riposo, ragion per cui la giovane ha cancellato tutti i suoi impegni lavorativi. Quest’oggi, infatti, la sorella di Belen trascorrerà il suo tempo sul divano a prendersi cura della sua salute. Ignazio Moser, dal canto suo, la sta assistendo e si sta mostrando molto premuroso e amorevole nei suoi confronti.

Ad ogni modo, sul web c’è chi non crede molto a questa versione dei fatti. Alcuni utenti, infatti, hanno sollevato l’ipotesi che, in realtà, Cecilia possa essere in dolce attesa. Questo, dunque, potrebbe essere il motivo della visita a domicilio del dottore e della necessità di stare a riposo. Per il momento, però, questa resta solo una supposizione in quanto la Rodriguez non ne ha affatto parlato.