Tom Cruise sorprende i fan durante le riprese delle scene di “Mission: Impossibile”

Durante le riprese del prossimo film di Mission: Impossible, che sarà il settimo della serie, Tom Cruise è atterrato per salutare i fan

Tom Cruise ha sorpreso alcuni fan mentre eseguiva acrobazie per Mission: Impossible – Dead Reckoning Part 1. Diretto dal frequente collaboratore Christopher McQuarrie, Mission: Impossible 7 vedrà Cruise riprendere il ruolo di Ethan Hunt per la prima volta da Mission: Impossible – Fallout del 2018.

Altri membri del cast includono Simon Pegg e Ving Rhames, nonché Rebecca Ferguson, Vanessa Kirby e Hayley Atwell nel suo debutto in Mission: Impossible. Dopo l’enorme successo di Cruise con il tanto atteso sequel di Top Gun – Top Gun: Maverick quest’estate, è saltato di nuovo su un altro aereo durante le riprese del prossimo Missione: impossibile.

Come molti spettatori sanno, Cruise si impegna a eseguire le proprie acrobazie, spesso facendo notizia per le sue audaci avventure, specialmente durante le riprese di Mission: Impossible. Nel trailer di Mission: Impossible 7, Cruise è stato visto saltare da un dirupo su una motocicletta e partecipare a un emozionante combattimento su un treno.

Inoltre, un video promozionale condiviso questo mese lo mostra in piedi su un aereo a due posti a mezz’aria. Sulla base del modo in cui i sequel di Mission: Impossible sono aumentati in termini di azione, è probabile che il pubblico possa aspettarsi manovre ancora più impressionanti in Dead Reckoning e alcuni fan hanno persino visto la star in azione.

Secondo un rapporto di The Northern Echo, Cruise ha sorpreso un paio di fan di Mission: Impossible durante le riprese del film di spionaggio. Una coppia stava portando a spasso il cane nel Lake District dell’Inghilterra settentrionale quando diversi elicotteri hanno interrotto la passeggiata.

La coppia ha confermato che Cruise stava facendo le sue acrobazie, parapendio diverse volte dall’elicottero mentre un altro filmava la sua discesa. Hanno aspettato insieme ad alcuni altri spettatori di incontrare l’attore, che li ha salutati con entusiasmo e ha posato felicemente per una foto prima di scendere in parapendio dalla montagna per tornare al suo campo.

L’aneddoto su Cruise che saluta gentilmente gli spettatori prima di uscire con un’uscita così impressionante è appropriato, mostrando che Cruise sta praticamente incarnando una versione reale del suo personaggio di eroe d’azione. Dopo più di due decenni di interpretazione di Ethan Hunt, ha senso che l’attore sia arrivato ad assomigliare al suo personaggio sullo schermo.

La descrizione della coppia delle sue interazioni amichevoli con loro implica che Cruise riesca ancora a essere con i piedi per terra dopo quarant’anni a Hollywood, anche quando vola alto. Con le riprese di Mission: Impossible che si svolgono in diverse località del mondo, forse più fan si imbatteranno casualmente nella star del cinema mentre la produzione continua.

Indipendentemente dal fatto che lo incontrino o meno nella vita di tutti i giorni, il pubblico potrà vedere Cruise in azione quando Mission: Impossible – Dead Reckoning Part One debutterà nelle sale nel luglio 2023. La seconda parte continuerà il franchise nell’estate 2024. Dead Reckoning Part In precedenza si diceva che due fossero l’ultima puntata del franchise, ma il futuro di Cruise nel franchise resta da vedere.