Cristiano Malgioglio, avete mai visto il fidanzato? Ha solo 39 anni

Cristiano Malgioglio ha ritrovato l’amore: ecco chi è la sua nuova fiamma

Dopo aver accantonato un brutto periodo a livello salutare, Cristiano Malgioglio pare abbia ritrovato la serenità. Il paroliere siciliano sta ora vivendo un periodo sereno, infatti a breve tornerà in it con il programma “Mi casa es tu casa”.

Ma non solo, il cantante è stato anche confermato nella giuria di Tale e quale show di Carlo Conti, e da dicembre sarà al timone di un altro programma in onda su Rai 3, A raccontare comincia tu, uno show storico di Raffaella Carrà.

Cristiano Malgioglio innamorato di una “vecchia” conoscenza

Stando alle ultime novità, per Cristiano le belle notizie non riguardano solo la parte professionale. Da poco il suo cuore è ritornato a battere per un uomo. Siete curiosi di sapere chi è.

In una recente intervista al settimanale Oggi, Cristiano oltre che a parlare della sua vita professionale ha parto anche di quella privata. E al giornalista Alberto Dondolo non ha nascosto che da poco si è innamorato di nuovo. “In realtà mi sono da poco innamorato di un’altra persona, che però non lo sa ancora…”.

Ma chi è l’uomo che ha fatto perdere la testa al cantautore? In realtà il fidanzato in questione non è una nuova conoscenza, ma che si tratta di un ritorno di fiamma. Cristiano è tornato tra le braccia di un suo ex e pare si chiami Michael e avrebbe 39 anni.

La storia finita con il nutrizionista

Cristiano da tempo si proclamava single. Dopo anni purtroppo si era conclusa la sua lunga relazione con un nutrizionista turco, anche lui molto giovane. Come fa sapere Dondolo, oggi, invece ha riaperto il suo cuore a questa vecchia conoscenza, un aitante 39enne di nome Michael, originario del Nord Irlanda. Per ora queste sono le poche informazioni che abbiamo trovato su di lui.

Intanto, per l’artista, fortunatamente, è passato anche il brutto periodo che l’ha visto costretto a cure particolare. Tempo fa ha scoperto di avere un tumore benigno che lo ha costretto come accade sempre a fare le radio.