Orietta Berti, sapete che usa una parrucca? Ecco perchè

Vi siete mai accorti che Orietta Berti indossa una parrucca? Svelato il motivo di questa sua scelta

Nonostante la sua età Orietta Berti continua a piacere sia ad un pubblico adulto che ai giovani. Oggi come oggi, proprio quest’ultimi la conoscono per aver preso parte alla settantunesima edizione del Festival di Sanremo, con il brano Mille. Una canzone che l’ha resa ancora più famosa e che l’ha portata di nuovo al centro di numerosi pettegolezzi. Andiamo a vedere insieme cosa è successo.

Orietta Berti: la rinascita grazie a Sanremo

Dalla sua partecipazione a Sanremo, Orietta, ha riottenuto di nuovo quel successo che aveva quasi dimenticato. Infatti, più volte ha parlato di rinascita sia professionale che non. A breve la vedremo anche accanto ad Alfonso Signorini e a Sonia Bruganelli, nel Grande Fratello Vip.

La cantate è stata scelta come opinionista. Fin da quando era ragazza si è sempre fatta notare oltre che per la sua bellezza e la sua voce, anche per la sua particolarità che da sempre l’ha contraddistinta. Di cosa parliamo? Beh della sua capigliatura e del suo look sempre stravagante.

Svelato il segreto della sua capigliatura

Gli anni sono passati anche per Orietta Berti, anche se c’è da dire che è riuscita a mantenere la sua bellezza nel tempo. Il tutto, anche grazie ad una caratteristica che la rende ancora più interessante.

Nel suo armadio non sono mai mancati abiti eccentrici in cui strass e paillettes la fanno da protagonista. “Il tutto” viene completato poi da un’acconciatura sempre perfetta e impeccabile.

Proprio per questo motivo, in tanti hanno notato che non cambia mai nulla e il motivo è molto semplice: indossa una parrucca! Una fedele compagna che non abbandona mai. E a confessare il motivo è proprio lei stessa. Orietta ha paura che con gli anni e con il tempo la sua chioma, tra pettinature e tinture varie si possa rovinare. Lo sapevate voi?