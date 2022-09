Tina Cipollari senza parole, il suo ritorno la sconvolge: “Mi farei corteggiare…”

Tina Cipollari sconvolta per il suo ritorno in studio e per le parole pronunciate alla conduttrice

Nella prima registrazione di Uomini è donne è tornata un ‘ex corteggiatrice, ovvero Chiara Rabbi a parlare della fine della sua storia con Davide. I due sono stati assieme ben due anni e questa estate sono stati protagonisti di un !triangolo amoroso!”,.

Si è parlato di crisi tra i due ma anche della presenza di una terza persona. Infatti, a sconvolgere il pubblico proprio il nome della presunta donna che avrebbe conquistato il cuore di Donadei, Roberta di Padua. Ma andiamo a vedere cosa è successo.

Davide e Chiara, confronto in studio

Maria De Filippi ha chiamato in studio Chiara e Davide per un confronto e per spiegare come realmente sono andate le cose tra i due. A prendere parte alla discussione anche Roberta che ha voluto avere un confronto diretto con i due.

L’ex dama del parterre è stata accusata sui social di essere stata lei la causa della rottura tra i due ragazzi, dato che insieme a Donadei è stata beccata in un noto ristorante a cena. Secondo qualcun altro, poi, i due si sarebbero visti di nascosto in un hotel trascorrendo la notte assieme.

Tina Cipollari senza sconti: le dure parole rivolte a Chiara

Nel corso della prima registrazione di Uomini e donne i tre hanno provato a chiarire le cose ma il confronto sembrerebbe in realtà non essere servito. A confermarlo le parole dell’ex protagonista del noto format che su Instagram ha dichiarato: “Sinceramente sono vuota ed esausta, non ho più nulla da dare e manco mi aspetto di ricevere“.

Aggiungendo poi che ad oggi da una storia vuole molto di più di quello che ha avuto fino ad oggi. “Voglio il massimo“. L’ex corteggiatrice ha poi sottolineato: “In questo momento mi farei solo corteggiare forte, sicuramente lo apprezzerei però magari non tutti sono in grado o ne hanno la voglia“.

A queste parole si è aggiunta la reazione sconvolta di Tina, che senza esitate le ha fatto notare quanto il suo amore forse non era del tutto forte come credeva…