Incredibili guadagni per Benedetta Rossi, la regina delle ricette

Sai quanto guadagna Benedetta Rossi? Incredibilmente, la sua reputazione è di prim’ordine. Scopriamo nel dettaglio quanto guadagna e a cosa servono i soldi

Benedetta Rossi è senza dubbio una delle food blogger più famose del momento. Da diversi anni riesce a conquistare il cuore del web grazie alle sue deliziose ricette. Ma la cosa più curiosa in questo momento è sapere quanti soldi guadagna il suo sito di cucina. Siete curiosi di scoprire com’è costellato di stelle? Diamo un’occhiata insieme.

Benedetta Rossi ha scoperto fin da piccola la passione per la cucina. Infatti, più di una volta, lei stessa ha detto che è stata sua madre, sua nonna a insegnarle tutti i trucchi del mestiere.

La chef è laureata in biologia, ma in seguito ha scelto un percorso completamente diverso, dedicandosi alla cucina. Lei e il marito Marco hanno deciso di aprire un agriturismo, La Vergara, negli anni ’90.

Tuttavia, è stato solo dopo che il blog culinario è stato aperto sul web che ha avuto successo. Grazie a questo, ha avuto l’opportunità di sviluppare una nuova carriera che può essere svolta comodamente da casa sua. Inoltre, Benedetta è spesso invitata a vari programmi di cucina per mostrare le sue deliziose ricette.

Ma sai quanto guadagna? I numeri sono sbalorditivi, diamo un’occhiata.

Benedetta Rossi: Questo è quello che guadagna

Come dicevamo, Benedetta Rossi è arrivata alla fama grazie ai social, infatti, grazie ai suoi video di cucina, riesce a farsi seguire da tanti utenti. Ora, la maggior parte dei suoi seguaci chiede il suo consiglio prima di preparare il cibo.

All’inizio era timida e non osava nemmeno mostrare la sua faccia davanti alla telecamera. Oggi, invece, è fiduciosa e orgogliosa della sua carriera.

Ma sai quanto guadagna uno chef? Benedetta non ha mai rivelato l’importo effettivo della sua quota. Ma analizzando le sue attività, possiamo confermare che il suo stipendio mensile è compreso tra 2.000 e 4.000 euro.

Per quanto riguarda i social media, solo da YouTube può guadagnare circa 75.000 euro. Per non parlare dei libri di recente pubblicazione, che sembra spetti a lei circa il 10% del prezzo di copertina.