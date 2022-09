GF Vip, cachet Orietta Berti, lei svela: “Tantissimi soldi davvero” fan basiti

In queste ore sta facendo il giro del web il contenuto di un’intervista rilasciata da Orietta Berti in cui parla del suo cachet del GF Vip 7. La cantante è la nuova opinionista del programma, in compagnia di Sonia Bruganelli, che ha ricoperto questo ruolo anche l’anno scorso.

Molti telespettatori sono rimasti sorpresi dalla scelta di Alfonso Signorini e non hanno potuto fare a meno di chiedersi per quale ragione una donna così estranea ai gossip avesse accettato questa proposta. Ebbene, la risposta è molto semplice ed è legata al compenso.

Orietta Berti svela di ricevere cachet da capogiro per il GF Vip

Orietta Berti ha svelato, una volta per tutte, quale sia il vero motivo per cui ha accettato di prendere parte al GF Vip, ovvero il cachet. In una recente intervista, infatti, la donna ha ammesso che l’unica ragione per cui ha scelto di mettersi in gioco in questa esperienza così lontana dal suo mondo risiede nell’enorme compenso che le è stato offerto. La protagonista ha ribadito che la pagheranno tantissimi per ricoprire questo ruolo, pertanto, sarebbe stato da folli non accettare.

Al momento, però, non è stata resa nota la cifra esatta percepita da Orietta per partecipare alla settima edizione del Grande Fratello Vip in qualità di opinionista. Tuttavia, per sbilanciarsi così tanto, è evidente che la soma percepita dalla diretta interessata sia davvero esorbitante, forse ancora più alta di quella di Sonia Bruganelli? Per adesso non si sa nulla di più.

Sul web scoppia la polemica

Ad ogni modo, alla luce di queste dichiarazioni riferite al cachet del GF Vip fatte da Orietta Berti, i telespettatori della trasmissione non hanno potuto fare a meno di commentare. Nello specifico, in molti hanno detto che fosse scontato che il motivo della sua accettazione risiedesse nel compenso. Altri, invece, hanno criticato le parole della cantante accusandola di non avere bisogno di tutti questi soldi. Pertanto, avrebbe potuto fare una scelta molto più onesta ed in linea con il suo modo di essere.

In ogni caso, il reality show non è ancora cominciato e già sul web stanno scoppiando le prime polemiche. Questo, dunque, lascia presagire che quella di quest’anno sarà un’edizione davvero molto movimentata del GF Vip. L’appuntamento con la prima puntata del programma è per lunedì 19 settembre su Canale 5. Il secondo appuntamento settimanale, invece, è per giovedì 22 settembre.