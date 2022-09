Pamela Prati entra al GF Vip, la stoccata di Eliana Michelazzo fa scalpore (FOTO)

Come tutti i fan del GF Vip avranno avuto modo di vedere, ieri sera è stata trasmessa la prima messa in onda del reality show di Alfonso Signorini, che ha segnato il ritorno in tv di Pamela Prati. La showgirl ha varcato la soglia della porta rossa generando molto sgomento.

Il suo ingresso, chiaramente, era tra i più attesi. Molti suoi fan ne hanno approfittato per congratularsi con lei riempendola di complimenti. Tra i vari commenti, però, ce ne sono stati anche molti decisamente più pungenti, come quello di Eliana Michelazzo.

La stoccata di Eliana Michelazzo contro Pamela Prati

Pamela Prati è tornata in tv al GF Vip dopo lo scandalo su Mark Caltagirone. Come già annunciato da Signorini, nel corso di questa esperienza all’interno della casa, la donna avrà modo di tornare sulla vicenda, cercando di sviscerarla nella speranza che emerga, una volta per tutte, la verità. Ad ogni modo, l’ingresso della donna nella casa ha sollevato non pochi dissensi. Proprio mentre la showgirl era intenta a varcare la soglia della porta rossa, infatti, una sua ex collaboratrice ha pubblicato un commento alquanto criptico sui social.

La persona in questione è la sua ex agente Eliana Michelazzo. Quest’ultima non ha potuto fare a meno di lanciare una stoccata alla sua ex amica, nonché collega. Nello specifico, la donna ha detto di essere curiosa di scoprire se Pamela riuscirà a trovare l’amore nella casa più spiata d’Italia, ma quello vero. Come se non bastasse, poi, la protagonista ha annesso anche delle faccine alquanto ironiche e intriganti.

Caso Mark Caltagirone trattato al GF Vip

Dopo aver pronunciato tale stoccata contro Pamela Prati e il suo ingresso al GF Vip, Eliana Michelazzo ha anche pubblicato l’emoticon della bocca tappata da una zip. L’immagine lascia intendere che la Michelazzo sia a conoscenza di cose che, però, non può dire per ragioni legali. Ad ogni modo, come detto da lei stessa, ne vedremo delle belle durante questa edizione del GF Vip.

Lo stesso Alfonso, infatti, ha cominciato a trattare il caso del finto matrimonio con Mark Caltagirone già dalla prima messa in onda. Ad ogni modo, il presentatore ha chiarito di aver fatto solo un piccolo riassunto di quanto accaduto, ma la questione verrà scandagliata tra un po’ di tempo.