Il Paradiso delle signore anticipazioni 22 settembre: Anna sconvolta, Adelaide si fa perdonare?

Le anticipazioni della puntata del 22 settembre del Paradiso delle signore rivelano che al grande magazzino ci sarà un increscioso evento a cui fare fronte. La presentazione del libro di Stefania potrebbe rivelarsi un flop.

Adelaide, allora, si attiverà allo scopo di riguadagnare la fiducia di suo nipote. Su di un altro versante, invece, vedremo che Anna riceverà una telefonata che la lascerà senza parole, mentre Matilde riceverà un biglietto.

Adelaide riconquista la fiducia di Marco al Paradiso delle signore?

Nel corso della puntata del 22 settembre del Paradiso delle signore vedremo che la presenza della giornalista Brunella Gasperini sarà alquanto a rischio. La donna avrebbe dovuto prendere parte alla presentazione del libro di Stefania, ma potrebbe non esserci. Vittorio, allora, che ha organizzato l’evento, farà di tutto per provare a rimediare alla situazione. A tal proposito chiederà ad Adelaide di fare qualcosa per risolvere la situazione.

La contessa approfitterà delle sue conoscenze per porre rimedio a questo problema. Naturalmente, la donna si attiverà solamente nella speranza di riconquistare la fiducia di suo nipote Marco. Nel frattempo, però, Fiorenza proporrà al commendatore un’alleanza che potrebbe mettere definitivamente fuori dai giochi Adelaide. Su di un altro versante, invece, vedremo che Marcello continuerà ad informarsi delle vicende che riguardano Ludovica attraverso i rotocalchi.

Anticipazioni 22 settembre: lo shock di Anna

Nella puntata del 22 settembre del Paradiso delle signore, poi, vedremo anche che Anna riceverà una telefonata spiazzante. Dopo aver agganciato la cornetta, la donna si mostrerà particolarmente sconvolta. Al grande magazzino, intanto, l’astio tra Irene e Clara diventerà sempre più forte. La capocommessa, infatti, proverà in tutti i modi a mettere in difficoltà la Venere. La giovane, però, potrà contare sull’aiuto di Gemma.

Adelaide, dal canto suo, sarà speranzosa di essere riuscita a farsi perdonare da suo nipote, ma sarà riuscita nel suo intento? Matilde, infine, riceverà una lettera dal marito Tancredi. All’interno di tale biglietto sarà contenuto un invito che l’uomo ha fatto alla donna. Esso è riferito ad un evento che si terrà all’indomani, quando lui verrà eletto Presidente al Circolo della Stampa. Che cosa deciderà di fare la donna? Accetterà di presenziare a tale evento oppure no? Intanto, cosa avrà appreso di così sconcertante Anna al punto da mostrarsi così profondamente turbata? Lo scopriremo nel corso delle prossime puntate.