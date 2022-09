Gaffe al GF Vip, la regia non stacca l’audio ed è caos: “Io ti ammazzo…” (VIDEO)

Il GF Vip è cominciato e con lui anche le gaffe della regia durante le riprese H24 su Mediaset Extra. In queste ore, infatti, gli attenti telespettatori della trasmissione hanno notato un fatto alquanto inquietante che si è verificato.

Nello specifico, infatti, mentre alcuni concorrenti stavano chiacchierando in giardino, l’audio si è interrotto ed è partito in sottofondo un altro audio decisamente sbagliato. Vediamo cosa è successo.

Ecco la gaffe in regia durante la diretta del GF Vip

Non è la prima volta che durante le dirette del GF Vip si verificano delle gaffe. Anche a causa di questo, un po’ di tempo fa si varò l’ipotesi di non mandare più in onda il programma 24 ore su 24, ma di farlo con un minimo di differita. Questo sarebbe servito agli autori per garantire la corretta fruizione in tv degli audio e delle clip da mostrare. Ad ogni modo, questa strategia non è stata poi confermata e si è preferito lasciare la genuinità dei momenti.

La notizia, chiaramente, non può che far piacere ai telespettatori, soprattutto per ciò che accade durante le dirette. Ebbene, nel corso della giornata di ieri, ad un certo punto della diretta, il pubblico da casa ha assistito ad una scena davvero imbarazzante. L’audio, infatti, si è inaspettatamente interrotto e ne è partito un altro del tutto inatteso. In esso si sentiva la voce di qualcuno che gridava: “Io ti uccido”. Stando a quanto emerso dal filmato pare si trattasse della scena di qualche film o serie TV.

I commenti dei telespettatori del GF

Ad ogni modo, i telespettatori del GF vip non hanno potuto fare a meno di notare la gaffe compiuta in regia. Il video in questione è divenuto virale sui social in men che non si dica e molti utenti hanno commentato esprimendo i loro pensieri. In molti hanno detto che, in un primo momento, pensavano si trattasse di un problema legato al loro dispositivo elettronico da cui stavano assistendo alla diretta.

Dopo poco, però, si sono resi conto che il problema fosse legato alla regia del reality show. Ad ogni modo, nel giro di pochi istanti, gli autori hanno staccato il collegamento ed hanno focalizzato la loro attenzione su un’altra area della casa. Sono passati solo due giorni dall’inizio del Grande Fratello e, se questi sono i presupposti, pare sarà un’edizione davvero scoppiettante.