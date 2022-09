Arianna Cirrincione è incinta? Una fan ascolta la confessione (FOTO)

L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, Arianna Cirrincione, è davvero incinta? La ragazza si è fatta conoscere dal pubblico di Canale 5 per aver partecipato ad una precedente edizione del dating show di Canale 5 durante il trono di Andrea Cerioli.

I due uscirono dal programma insieme e, da quel momento in poi, non si sono più separati. Adesso convivono da diverso tempo e non hanno mai negato di avere nei loro progetti l’idea di fare un figlio. Ad ogni modo, vediamo cosa è emerso in queste ore.

La segnalazione su Arianna Cirrincione incinta

Arianna Cirrincione pare sia incinta. A dare questa notizia è stata l’influencer Deianira Marzano, la quale ha condiviso sul suo account Instagram la segnalazione di una sua fan. La persona in questione ha dichiarato di aver partecipato alla stessa sfilata a cui ha presenziato la fidanzata di Cerioli ed ha dichiarato di aver appreso delle cose molto interessanti.

In particolar modo, l’autrice di tale segnalazione ha detto di aver sentito Arianna confidare ad una sua amica di essere in dolce attesa. Le due ragazze parlavano di questa situazione credendo di non essere ascoltate da nessuno. A fomentare ancor di più i dubbi in merito alla possibile gravidanza della giovane è anche un certo pancino sospetto che spunta dalle sue ultime immagini. Questo, unito al fatto che Arianna e Andrea non hanno mai nascosto di voler diventare genitori, sta spingendo sempre di più a credere che stavolta il pettegolezzo sia vero. (Continua dopo la foto)

La reazione di Arianna e Andrea

Ad ogni modo, almeno per il momento, Arianna Cirrincione non è ancora intervenuta sulla faccenda, non svelando se sia davvero incinta oppure no. La ragazza sta continuando a mostrare sui social sprazzi della sua vita senza fare menzione della faccenda. Ad ogni modo, se anche fosse in dolce attesa, si tratterebbe sicuramente della fase iniziale, in quanto il pancino sembra essere appena accennato.

Proprio per tale ragione, è assolutamente normale che la ragazza preferisca, almeno per il momento, tenere per sé questo segreto. In merito ad Andrea, invece, anche lui non ha lasciato intendere nulla sui social. Il giovane è poco attivo sul suo profilo, sta di fatto che condivide poco della sua vita privata. In ogni caso, non ci resta che attendere per scoprire se la notizia sarà confermata oppure no.