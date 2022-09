GF Vip, dopo la puntata scoppia il caos in casa, liti e drastiche decisioni: cosa è successo

La notte appena trascorsa è stata decisamente movimentata nella casa del GF Vip a causa di liti e disguidi piuttosto accesi. La seconda puntata è stata in grado di porre l’accento su alcune tematiche e sollevare i primi malumori tra i concorrenti.

Sono state soprattutto le nomination palesi delle donne a seminare zizania. Dopo al diretta, infatti, ci sono stati pesanti scontri, uno dei quali è stato quello tra Sara Manfuso e Patrizia Rossetti. Vediamo nel dettaglio che cosa è emerso.

Liti accese al GF Vip: Patrizia contro Sara

Al GF Vip stanno nascendo le prime liti piuttosto accese. Le prime a rendersi protagoniste di un aspro dibattito dopo la puntata del 22 settembre sono state Sara Manfuso e Patrizia Rossetti. Quest’ultima non ha affatto gradito la nomination ricevuta dalla sua compagna di letto, pertanto, non ha esitato a palesare tutto il suo malumore. Le due, dunque, si sono pesantemente scontrate, ma poi c’è stato un lieto epilogo. Sara, infatti, ha spiegato che, anche se l’ha nominata, nutre una profonda stima per Patrizia. Tuttavia, la reputa un personaggio un po’ spigoloso, con cui spesso entra in conflitto.

Dopo aver appreso le scuse della sua compagna d’avventura, dunque, le due si sono chiarite e si sono scambiate un tenero abbraccio, ma per quanto durerà questa pace? A nominare Patrizia, inoltre, è stata anche Elenoire. In merito alla Ferruzzi, però, la Rossetti ha ammesso di aver compreso le sue ragioni, pertanto, non ci è rimasta male più di tanto.

Charlie attacca Pamela, scontro Luca ed Elenoire

Tra le varie liti verificatesi subito dopo la messa in onda della puntata del 22 settembre del GF Vip, poi, c’è stata anche quella tra Charlie Gnocchi e Pamela Prati. Più che una discussione è stato un monologo da parte dello speaker radiofonico. A tal proposito, il protagonista ha detto di non riuscire ad inquadrare il personaggio di Pamela poiché non la vede sincera al 100%.

Infine, poi, ad animare la notte è stata una lite tra Luca Salatino ed Elenoire Ferruzzi. Il primo ha voluto mettere le cose in chiaro dicendo di non provare alcun tipo di attrazione nei suoi confronti. Se fino a questo momento ha riso e scherzato con lei lo ha fatto solo in amicizia. Lo stesso, però, non è per Elenoire che, infatti, ha deciso di prendere le distanze dal coinquilino.