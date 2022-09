Il Paradiso delle signore trama 27 settembre: Clara sparisce, Adelaide prende una decisione

La trama della puntata del 27 settembre del Paradiso delle signore rivela che Clara verrà licenziata dal grande magazzino e farà perdere le tracce di sé. In merito a Stefania, invece, la giovane vivrà un periodo di grandi successi dal punto di vista professionale.

Per quanto riguarda Adelaide, invece, la contessa si troverà nella posizione di prendere una drastica decisione. Nello specifico, farà un passo indietro nei confronti di Umberto. Servirà per ammorbidire un po’ il commendatore nei suoi confronti?

Clara licenziata dal Paradiso delle signore: sparisce

Nella puntata del 27 settembre del Paradiso delle signore vedremo che Stefania lascerà Milano per presentare il suo libro anche nelle altre città d’Italia. Per lei è un momento molto favorevole nel lavoro, tuttavia, le sue attenzioni non saranno tutte esclusivamente per la professione. La giovane, infatti, si prodigherà parecchio anche nella speranza di riuscire a far uscire quanto prima sua madre Gloria di prigione.

Durante un colloquio con la donna, infatti, Ezio le spiegherà che sua figlia sta facendo di tutto per scarcerarla. Gloria, chiaramente, non potrà che essere felice di questo, ma le cose andranno davvero in questa direzione? La strada sembra essere ancora molto lunga e tortuosa. Nel frattempo, Clara verrà licenziata dal grande magazzino. Dopo la cattiva pubblicità che le ha fatto Irene, infatti, Vittorio deciderà di non confermarla come Venere.

Trama 27 settembre: la decisione di Adelaide

Dopo aver appreso che il suo periodo di prova al Paradiso delle signore non è andato bene, Clara farà perdere le tracce di sé nella puntata del 27 settembre. Don Saverio sarà molto dispiaciuto per sua nipote, sta di fatto che farà in tutti i modi per aiutarla. A tal proposito chiederà il supporto di Gemma. La ragazza sarà disposta ad aiutarlo nel suo obiettivo? Nel frattempo, ci sarà una presa di coscienza da parte di Adelaide.

La donna si renderà conto di aver commesso degli errori nei confronti di Umberto, proprio per tale ragione, deciderò di fare un passo indietro. Sfidare il commendatore in ambito professionale, infatti, non è stata una mossa saggia per la contessa. Adelaide, infatti, si sfogherà con Matilde, la quale ha accettato di rimanere a villa Guarnieri ancora per un altro po’ di tempo. Durante tale momento di confronto, le dirà di avere intenzione di cedere le sue quote del grande magazzino.