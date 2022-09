Oroscopo 27 settembre 2022: Vergine giù, Pesci in rimonta

Secondo le previsioni dell’oroscopo del 27 settembre 2022, i nati sotto il segno della Bilancia sono molto determinati. I gemelli, invece, devono prendere qualche decisione importante.

Oroscopo da Ariete a Vergine

Ariete. Le stelle sono favorevoli soprattutto per quanto riguarda i nuovi progetti. In amore è tempo di fare largo alle nuove relazioni e non avere paura di esternare i propri sentimenti.

Toro. Nella vita esiste un solo modo per sapere come andranno a finire le cose, ovvero, osare fino in fondo. In amore potrebbe esserci qualche contrasto, ma nulla di irrisolvibile.

Gemelli. Ci sono decisioni importanti da prendere. L’oroscopo del 27 settembre vi esorta ad essere attenti. Non tutte le persone che vi circondano si stanno comportando in modo onesto e sincero con voi.

Cancro. Ci sono cambiamenti all’orizzonte Per quanto riguarda la sfera professionale. Se state lavorando ad un progetto nuovo, forse è il tempo di mettere le cose in chiaro.

Leone. Siete persone temerarie, che amano mettersi in gioco, tuttavia, non siete particolarmente simpatizzanti delle critiche. Ad ogni modo, nel momento in cui ci si espone, è inevitabile che questo accada.

Vergine. I nati sotto questo segno stanno attraversando un periodo un po’ complicato dal punto di vista emotivo. Ci sono molte situazioni in ballo che dovreste prendere seriamente in considerazione soprattutto sul lavoro.

Previsioni da Bilancia a Pesci

Bilancia. Siete determinati e pronti a raggiungere gli obiettivi che vi siete prefissati. Il destino, di tanto in tanto si diverte a mescolare un po’ le carte, ma voi non dovete arrendervi per nessun motivo.

Scorpione. L’oroscopo del 27 settembre 2022 vi invita ad essere un po’ più rigidi. Non siate eccessivamente accondiscendenti sul lavoro, altrimenti le persone che vi circondano potrebbero approfittare.

Sagittario. Nel lavoro potrebbero arrivare delle novità. Siete i migliori nel vostro campo, pertanto, non permettete a nessuno di criticare il vostro operato.

Capricorno. Si state aspettando il grande cambiamento forse è il caso di ridimensionare le vostre aspettative. Le soddisfazioni arriveranno, però, dovete cercare di tenere gli occhi ben aperti.

Acquario. Nella vita non bisogna usare due pesi e due misure. Soprattutto dal punto di vista professionale dovete essere un po’ più obiettivi e non permettere a nessuno di ostacolare i vostri scopi.

Pesci. Dopo aver passato qualche alto e basso in ambito sentimentale, adesso è giunto finalmente il tempo di rialzare la cresta. Non lasciatevi condizionare da quello che pensano gli altri.