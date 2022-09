Carolyn Smith finisce di nuovo in ospedale: ecco cosa è successo alla giudice di Ballando con le Stelle (Foto)

Carolyn Smith di nuovo in ospedale: arriva la bella notizia

Continua senza freni la lotta di Carolyn Smith contro il suo tumore. La giudice di Ballando con le stelle poche minuti fa ha postato direttamente sui social un video in cui si mostra in ospedale. Cosa è accaduto adesso?

Carolyn Smith di nuovo in ospedale: arriva la bella notizia

A raccontarlo è stata lei stessa, spiegando anche dettagliatamente il motivo. Carolyn da anni combatte contor il suo tumore e nonostante le cure e te chemio ad oggi ancora non è riuscita a sconfiggerlo del tutto. Di conseguenza, costantemente deve recarsi in ospedale per i dovuti controlli ed analisi.

Oggi però per lei è stato un giorno importante, la giudice di Ballando con le stelle ha fatto sapere che dopo ben quattro anni ha tolto il port. Come si vede dall’immagine è posato sul lettino e con grande commozione la ballerina ha invitato ai più deboli a non guardare se non se la sentono. Se non volete guardare è l’amica che mi ha aiutato il mio percorso oncologica.

Carolyn continuando ancora la sua spiegazione ha confidato ai propri fan che si era ormai affezionata a questo aggeggio ma nello stesso tempo non le dispiace affatto separarsi da lui. ” Già è tutto l’estate che sto facendo pulizia nella mia vita…. “Bruciando carte vecchi e eliminando le persone tossiche. Quanto mi sento meglio!”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Carolyn Smith (@carolynsmith5)

Non tutto è ancora finito

Quello di oggi è un bel traguardo fa sapere la coreografa e giudice di Ballando con le stelle. Dopo quattro anni e mezzo si è liberata del suo port ma purtroppo ancora non tutto è finito. Vorrebbe tanto sentirselo dire, eppure quel giorno ancora non è arrivato.

Ora bisognerà attendere il 3 ottobre per togliere i punti, prima di tornare negli studi Rai. Poi tea 2 mesi dovrà affrontare il risultato del PET e TAC. Cosi poi vedrà se fare qualche trattamento o no. Carolyn Smith ha concluso dicendo che odia non sapere cosa accadrà ma ad oggi non c’è nessuna alternativa. Al momento non possiamo far altro che augurarle il meglio.