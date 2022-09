Gaffe a Mattino 5: Federica Panicucci si collega con la casa del GF Vip, ma scatta la censura

Nel corso della puntata odierna di Mattino 5 è accaduta una gaffe che ha creato molto imbarazzo nello studio. Durante il secondo blocco della trasmissione, infatti, c’è stato il consueto capitolo dedicato al GF Vip.

A curare la questione è stata Federica Panicucci che, tuttavia, si è trovata a fare i conti con un’episodio alquanto increscioso. La conduttrice, infatti, ha dovuto interrompere il collegamento. Vediamo cosa è successo.

Federica Panicucci si occupa di GF Vip a Mattino 5

Durante la messa in onda della puntata odierna di Mattino 5 è accaduta una gaffe. Tutto ha avuto inizio nel momento in cui Federica Panicucci ha aperto il capitolo legato al GF Vip. La donna ha parlato soprattutto delle liti che si sono verificate durante questo fine settimana nella casa tra Luca Salatino ed Elenoire Ferruzzi. A tal proposito, la presentatrice ha mandato in onda una serie di filmati volti a sintetizzare in pochi minuti tutto quello che è accaduto in due giorni.

Gli ospiti in studio sono intervenuti di tanto in tanto per esprimere il loro punto di vista sulla faccenda. In particolar modo, soprattutto Raffaello Tonon ha reputato un po’ fuori luogo il comportamento di Elenoire. La concorrente, probabilmente, ha dei problemi irrisolti che le generano ancora molta rabbia. Questo è il motivo per cui subito scatta quando si sente messa in discussione o attaccata.

La gaffe durante la diretta: scatta la censura

Ad ogni modo, dopo aver riassunto quanto accaduto in questi giorni al GF Vip e aver ascoltato il parere dei presenti in studio, Federica ha deciso di aprire il collegamento con la casa. Poco prima della chiusura della trasmissione, infatti, la conduttrice ha voluto mostrare al pubblico da casa che cosa stesse succedendo. Ebbene, proprio nel momento in cui si è aperto il collegamento con la casa è avvenuta una gaffe a Mattino 5.

La Panicucci ha detto che tutti i concorrenti fossero svegli e si trovassero in cucina intenti a fare colazione. Nel momento in cui è stato aperto l’audio con l’interno dell’abitazione, però, si è sentito Luca Salatino pronunciare una parolaccia. Nello specifico, il giovane ha usato il termine “Rinco**ionito”. Subito dopo aver udito questa parola, Federica si è scusata con il pubblico e ha censurato quanto stesse accadendo all’interno della casa. La donna ha chiosato dicendo di essersi collegata proprio nel momento meno opportuno.