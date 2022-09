Elenoire Ferruzzi ha finto la lite con Luca al GFVip, spunta il VIDEO: “Andiamo avanti per 3 puntate”

Continua la lite tra Elenoire Feruzzi e Luca Saladino, ma spunta un video in cui viene mostrato altro

Nelle ultime ore si sta facendo sempre più interessante il litigio tra Luca e Elenoire Ferruzzi. La concorrente è convinta che l’ex tronista abbia un interesse nei suoi riguardi ma che lo stia nascondendo solo perchè è in imbarazzo. A nulla sono serviti gli interventi dello stesso Saladino e di Antonino Spinalbese, che l’hanno invitata a guardare le cose sotto un altro aspetto. La Ferruzzi, è convinta del contrario, secondo lei Luca è perdutamente innamorato ma ha vergogna di svelarlo. Ma è davvero così?

Elenoire Ferruzzi starebbe fingendo solo per fare ascolti

Sembrerebbe, secondo quanto trapelato in rete in queste ore, che Elenoire stia fingendo e lo dimostrerebbe un video diventato virale. Parlando con i coinquilini, Eleonoire non è riuscita a trattenere una risata prima di esclamare: “Beh amore, adesso si va avanti almeno per tre puntate”.

Parole che sembrerebbero confermare l’ipotesi che già in tanti avevano, ovvero che questa querelle sia totalmente finta solo per fare ascolti. Sarà davvero così? Per ora non ci resta altro che attendere le seguenti puntate.

Luca Saladino su tutte le furie

Tutto è partito da un’affermazione della trans con Antonino Spinalbese. Elenoire, che possiamo dire è senza dubbio una delle protagoniste più discusse di questa edizione del Grande Fratello Vip, ha raccontato all’ex di Belen che secondo lei Saldino provi un’interesse nei suoi confronti.

Infatti, parlando con il parrucchiere si è detta convinta della sua sensazione, consapevole che a 47 sa bene di cosa sta parlando. Non sono scema. Non ti sei accorto di niente? Ma non potevi accorgertene. Ho pianto per due notti.

Quando però la voce è arrivata a Luca, l’ex tronista di Uomini e donne non è stato affatto clemente ed è andato su tutte le furie, affrontandola. Saldino ha spiegato che tutto questo interesse lo ha visto solo nella sua testa e nelle proprie fantasia, in quanto da parte sua non c’è assolutamente nulla. Di conseguenza, Elenoire, lo ha invitato alla calma e ha sottolineato come anche lui l’abbia presa in giro e si sia vergognata di lei davanti alle telecamere.