Al Bano, avete mai visto la sua auto? Altro che umile….

Qualche anno fa il noto cantante di Cellino San Marco si è reso protagonista di un gesto incredibile e molto apprezzato dagli appassionati di auto

Come tante persone, anche Al Bano è molto affascinato dalle macchine e dai motori. Nel 2019 ha deciso di ‘ridare vita’ alla sua Range Rover 2.5 TD, la quale da tantissimi anni era totalmente inutilizzata.

L’artista aveva acquistato l’auto nel 1993, quando ancora era accanto a Romina Power. Dopo il loro addio, però, Al Bano non l’ha più utilizzata in quanto è passata nelle mani della ex moglie e di conseguenza non ha avuto il diritto di prenderla.

Romina Power restituisce ad Al Bano ciò che è suo

Con il tempo e la dopo la lunga separazione che per anni li ha visiti di divisi, Al Bano e Romina si sono riappacificati trovando quella sintonia di un tempo. Grazie ad amici e a persone molto vicine a loro due hanno deciso anche di riprendere a cantare, facendo sognare ancora tutti i loro fan.

Inoltre, la Power gli ha riconsegnato la sua vecchia auto, la Range Rover. Visto l’amore per la sua automobile, l’artista di Cellino San Marco si è affidato a una azienda di Venegono Inferiore (Varese) – ‘la Ramingo 4 x 4’, facendola restaurare.

Andrea Alfano , grande amico di Al Bano e proprietario di questa azienda, ha fatto sapere che è stato proprio lui a proporre al cantante di restaurare la Range Rover. Una proposta che subito è stata accettata.

La passione per le macchine

In una recente intervista, il cantante ha fatto sapere che odia vedere le cose abbondate soprattutto se hanno valore. “La mia sensibilità riguardo alle auto si è acuita da quando frequento un amico collezionista di auto storiche, che acquista e fa restaurare vetture meravigliose. Così mi sono convinto anche io che le automobili hanno un’importanza indiscutibile e che con un pizzico di amore in più si riescono a fare anche delle cose belle nel rapporto uomo-macchina.” Motivo per cui ha deciso di dare un tocco di originalità alla sua.