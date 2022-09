Anticipazioni puntata Uomini e Donne del 29 settembre: lite tra Riccardo e Alessandro

Nella puntata del 29 settembre di Uomini e Donne assisteremo al prosieguo di quanto mostrato ieri. Dopo lo scontro tra Chiara, Davide e Roberta ci sarà un epilogo per quest’ultima.

Su di un altro versante, poi, vedremo che Ida e Alessandro prenderanno una decisione in merito alla loro frequentazione. In studio, poi, arriveranno nuovi cavalieri per due esponenti del trono over.

Nuove liti e decisioni al trono over di Uomini e Donne

Le anticipazioni della putata del 29 settembre di Uomini e Donne rivelano che si continuerà a parlare delle dinamiche del trono over. Una volta archiviato il discorso inerente la rottura tra Chiara e Davide vedremo che sarà la volta di Ida e Alessandro. I due avevano tentato un nuovo approccio, tuttavia, le cose non sono andate nel migliore dei modi. In studio, infatti, decideranno di chiudere la loro relazione.

Nel dibattito si intrometterà anche Riccardo, il quale non potrà fare a meno di attaccare Alessandro. Tra i due, dunque, ci sarà uno scontro molto acceso, che degenererà con l’intervento di Armando Incarnato. Il cavaliere napoletano, infatti, prenderà di mira soprattutto Guarnieri e lo accuserà di aver ricevuto due di picche su tutti i fronti. Il suo riferimento andrà essenzialmente a quanto accaduto con Federica e poi con la Platano. La discussione si protrarrà per un bel po’ di tempo.

Spoiler 29 settembre: Roberta resta in studio

In merito a Roberta Di Padua, tornata in studio per confrontarsi con Chiara e Davide, la dama resterà nel parterre. Le anticipazioni del 29 settembre di Uomini e Donne, infatti, rivelano che Alessandro Vicinanza le chiederà di rimanere per conoscerlo. Lei accetterà e così tornerà a sedersi tra gli esponenti del trono over della trasmissione. Questo, chiaramente, causerà un po’ di discussioni con Ida.

Al trono classico, invece, si parlerà principalmente delle due ragazze. la conduttrice manderà in onda un filmato inerente un nuovo avvicinamento tra Riccardo e Federica. Guarnieri si è avvicinato alla tronista al termine della scorsa puntata e i due hanno avuto un momento di confronto. Lei gli ha chiesto di passare al trono classico se vuole corteggiarlo, ma lui si è rifiutato. Durante la puntata, dunque, ci sarà un nuovo scontro in cui non potrà esimersi dall’intervenire nuovamente Armando. Se ci sarà tempo, poi, verranno mostrate le esterne delle due troniste.