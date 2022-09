Oroscopo 1 ottobre 2022: Cancro espansivi, Capricorno più egoisti

Secondo le previsioni dell’oroscopo del giorno 1 ottobre, i nati sotto il segno dei Gemelli non devono tirare troppo la corda. I Bilancia, invece, sono un po’ più rilassati

Oroscopo da Ariete a Vergine

Ariete. Buon momento per mettere da parte l’orgoglio e per venire a capo di qualche situazione incresciosa. In ambito professionale, invece, ci vuole maggiore spirito d’adattamento.

Toro. Siete passionali e pieni di energia. Le persone che vi circondano, però, potrebbero non essere fatti allo stesso modo. Questo, dunque, potrebbe generare delle divergenze di opinione.

Gemelli. Talvolta nella vita è necessario non guardare in faccia a nessuno pur di raggiungere gli obiettivi che vi siete prefissati. L’oroscopo del giorno 1 ottobre, però, vi esorta a non tirare troppo la corda.

Cancro. In questo periodo vi sentite un po’ più espansivi. Siete socievoli e propensi ad instaurare dei rapporti interpersonali con le persone che vi circondano. Sul lavoro è favorito chi è a contatto con il pubblico.

Leone. Cercate di non essere troppo imperativi. Spesso tendete a far prevalere il vostro punto di vista su quello degli altri e questo non è sempre un bene. In amore dovete essere un po’ più accondiscendenti.

Vergine. Non lasciatevi trasportare troppo dall’entusiasmo delle prime volte. Concentratevi di più sul futuro e sulle conseguenze delle vostre azioni. In amore ci vuole un po’ di cautela.

Previsioni 1 ottobre da Bilancia a Pesci

Bilancia. Rispetto ai giorni appena trascorsi, adesso vi sentite un po’ più rilassati. In ambito professionale stanno tornando al loro posto delle faccende che potrebbero rivelarsi proficue per voi.

Scorpione. L’oroscopo dell’1 ottobre vi invita ad essere più responsabili. Ad ogni azione corrisponde una reazione e non potete ignorarlo. Nei rapporti interpersonali siete piuttosto intransigenti e poco inclini al perdono.

Sagittario. Sul lavoro stanno per cambiare degli aspetti della vostra vita, ma dovete essere cauti. In ambito sentimentale, invece, è importante ascoltare il partner e farsi un esame di coscienza se qualcosa non va.

Capricorno. Con il passare del tempo avete imparato ad essere un po’ più egoisti e a soffermarvi di più su quelli che sono i vostri bisogni, piuttosto che su quelli degli altri. Nel lavoro siete più determinati.

Acquario. In amore vi sentite più sicuri e appagati, presto potrebbero venire al pettine dei nodi ingarbugliati da tempo. In famiglia cercate di mantenere la calma e di non trascendere in discussioni futili.

Pesci. Ci sono delle novità in arrivo per quanto riguarda il lavoro. Non perdetevi in chiacchiere e cercate di andare dritti al sodo. In amore, invece, è importante agire in modo da non avere dei rimpianti.